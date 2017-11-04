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Ловчев: «На «Зенит» противно смотреть»

4 ноября 2017, 06:25
36

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от игры санкт-петербургского «Зенита» в текущем сезоне. Экс-спартаковцу не нравится наблюдать за сине-бело-голубыми.

«Вот пришел Роберто Манчини, известный европейский специалист, вроде бы вытащил из игроков все, пошла игра. Но что сейчас творится с командой? Смотреть противно на «Зенит», честно говоря. Все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой», – сказал Ловчев.

В РФПЛ сейчас зенитовцы идут вторыми в таблице.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (36)
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Denis199244
1509766738
Не смотри раз противно. Смотри на свой спартак
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dendiesel
1509767721
Вообще в целом, противно смотреть на российский футбол...
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Ще Гевара
1509769855
Противно читать подобные высказывания, никакого уважения и такта.
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coocoo
1509773681
Самый не содержательный комментарий чьей либо игры, По сути ничего не сказал, видимо запас слов невелик, но русский язык позволяет выходить и из таких положений
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ROSTOV SUPER
1509775418
А твои высказывания и прогнозы порой тоже противно читать !'спартак всухую обыграет ростов'!не слышно тебя что то было после игры !
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Garrincha58
1509777750
а все потому что эти аргентинцы среднего качества игрочишки,а русские и того хуже да и сам тренеришко некудышний вот вам и результат игры нет команды нет и не будет
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OfaZavr
1509784190
если противно можно ведь не смотреть, я например так и делаю.
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Alexx-the-Master
1509784618
Госсссподи...чучело эксперт - насмешил, а ведь еще его выперды цитируют ахахаха
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порт
1509789582
А заставляет то смотреть кто? Не хочешь смотреть "Зенит", не смотри, смотри поросей, может не противно будет.
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DOCTOR PENALTY
1509793240
Можно, конечно, Серафимыча сейчас обосрать, мол иди и смотри свой Спартак. Но объективно Зенит имея такой состав, не имеет своей игры. Хвалите Манчини и Дзюбу дальше, очень быстро увидите, что результат будет тоже ПРОТИВНЫЙ.
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