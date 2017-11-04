Ловчев: «На «Зенит» противно смотреть»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от игры санкт-петербургского «Зенита» в текущем сезоне. Экс-спартаковцу не нравится наблюдать за сине-бело-голубыми.

«Вот пришел Роберто Манчини, известный европейский специалист, вроде бы вытащил из игроков все, пошла игра. Но что сейчас творится с командой? Смотреть противно на «Зенит», честно говоря. Все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой», – сказал Ловчев.

В РФПЛ сейчас зенитовцы идут вторыми в таблице.