«Севилья» может отправить жалобу в УЕФА на молодежку «Спартака»

Матч Юношеской лиги УЕФА «Севилья» – «Спартак» закончился со счетом 3:3. По данным издания El Periodico, испанский клуб может пожаловаться УЕФА на поведение игроков и болельщиков красно-белых.

После матча официальный YouTube-канал «Спартака» опубликовал видео, на котором игроки соперника лежат на газоне. СМИ восприняли ролик как подборку симуляций.

После того, как московский клуб сравнял счет, футболисты пародировали симуляции игроков «Севильи».

Возможна жалоба на зрителей гостевого сектора. На матче присутствовало 800 болельщиков «Спартака».