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  • «Севилья» может отправить жалобу в УЕФА на молодежку «Спартака»

«Севилья» может отправить жалобу в УЕФА на молодежку «Спартака»

3 ноября 2017, 15:04
32

Матч Юношеской лиги УЕФА «Севилья»«Спартак» закончился со счетом 3:3. По данным издания El Periodico, испанский клуб может пожаловаться УЕФА на поведение игроков и болельщиков красно-белых.

После матча официальный YouTube-канал «Спартака» опубликовал видео, на котором игроки соперника лежат на газоне. СМИ восприняли ролик как подборку симуляций.

После того, как московский клуб сравнял счет, футболисты пародировали симуляции игроков «Севильи».

Возможна жалоба на зрителей гостевого сектора. На матче присутствовало 800 болельщиков «Спартака».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы Севилья Спартак
Комментарии (32)
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Артурка32
1509710889
Прикольный флешмоб)))
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insider_retro
1509711890
Что не запрещено, то разрешено!... А всякие свои инсинуации пусть оставят себе на память, как пример того, что валиться на газон, имитируя оторванную ногу - это не по мужски и не красиво...)) Пародия - это не грубость, не хамство - это интернациональный юмор по идиотизму!!..))
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Colonist
1509712034
Наши пацаны с юмором! Молодцы. так их девочек! )
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VVM1964
1509712086
ЕСТЬ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ , КАК " НЕ СПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ " И В ФУТБОЛЕ ОНО ПРИОБРЕЛО ДОСТАТОЧНО СЕРЬЕЗНЫЙ МАСШТАБ - ИГРОКИ КОМАНДЫ ЖЕЛАЮЩЕЙ " ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ " СОХРАНИТЬ СЧЕТ ПОРОЙ НАСТОЛЬКО ОЧЕВИДНО ТЯНУТ ВРЕМЯ , ОТ МАЛЕЙШЕГО СОПРИКОСНОВЕНИЯ ПАДАЯ НА ЗЕМЛЮ " КАК ПОДКОШЕННЫЕ " И ПОДОЛГУ ВАЛЯЯСЬ И " КОРЧАСЬ " ОТ " НЕВЫНОСИМОЙ БОЛИ " , ЧТО ПОРОЙ ЗАДУМЫВАЕШЬСЯ , ТУ ЛИ ПРОФЕССИЮ ОНИ ВЫБРАЛИ , ИМ БЫ В КИНО СНИМАТЬСЯ С ТАКИМИ ТАЛАНТАМИ . НЕ ПОРА ЛИ УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ ТАКИМ " АРТИСТАМ " .
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swot1205
1509712139
Нытики ипаные. Стукачки
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gari69
1509712499
Европейские девки обиделись
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Кинстифа
1509714900
раньше Севилью как клуб больше уважал. Нытики-симулянты)))
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4agaaa
1509715043
Ахаха красава парни!!!
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Chernyi Lis
1509716039
вы не только симулянты но и нытики и жалобщики! все по делом..так вам и надо..пусть весь мир видит какие вы...спартачи молодцы не побоялись санкций
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OfaZavr
1509728726
обиделись поди неженки-симулянты, ничего уроком будет, наши креативно сделали, молодцы.
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