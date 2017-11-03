Ловчев: «ЦСКА в Базеле пронесло, и Вернблум забил»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил отсутствие серьезной атаки у ЦСКА в текущем сезоне на примере матча Лиги чемпионов с «Базелем».

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА завершился со счетом 1:2. После этой встречи армейцы делят второе место с «Базелем» – у команд по шесть очков.

– ЦСКА во многом неожиданно добился победы над «Базелем» в Швейцарии и сохраняет шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов весной.

– Скажем так: ЦСКА относительно порадовал. Когда ты видишь, что появляется Дзагоев, есть Головин, то ­команда преображается. И Вернблум, вырезающий перед собой все, конечно, тоже. Он с характером победителя неимоверным. И на судью бросается, и своих готов покусать, и при этом успевает еще голы важные забивать. Но когда понимаешь, что у ЦСКА нет никакой атаки… Вот в Базеле пронесло, и Вернблум забил. А завтра не пронесет. Более того, у нас нет ни одной команды в России, которая создавала бы целостное впечатление о себе. Ни «Зенит», ни «Спартак», ни ЦСКА. Поверьте мне как человеку, который знает футбол. Вот возьмем «Зенит». Он может «Арсеналу» дома проиграть, а потом выиграть матч в Лиге Европы. Нет такого, что «Зенит» вышел на поле и в силу своих игроков в любом матче сыграл на приличном уровне. Тогда начинаешь понимать: то ли ими не управляют, то ли они неуправляемые.

– Может, слишком много дифирамбов было в начале сезона в адрес «Зенита»? Команда-то молодая.

– Когда Кокорин вдруг в каждой игре начал забивать, это были не пустые дифирамбы в его адрес, это была констатация фактов. Когда-то Капелло сказал, что 2018 год будет годом чемпионата мира и годом Кокорина. Александр в этом сезоне начал оправдывать авансы, которые ему давались, и почему же было не сказать о том, что он здорово играет. Когда он плохо играет, мы ведь тоже об этом говорим. Все перепады от того, что нет целостности.

Знаете, когда-то Николай Петрович Старостин самым великим тренером считал Бориса Андреевича Аркадьева, который руководил великим ЦДСА с Федотовым и Бобровым. Так вот однажды, оценивая какую-то команду, Борис Андреевич сказал: «Команда не играет в силу своих игроков». Я такое почти о всех наших клубах могу сказать. То ярко сыграют, то провал. Это значит, что команда не использует потенциал своих футболистов. Это тренерская вина. Тренеры не могут вытащить из футболистов всего. Вот пришел Манчини, известный европейский специалист, вроде бы вытащил из игроков все, пошла игра. Но что сейчас творится с командой? Смотреть противно на «Зенит», честно говоря. Все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой. Дзюбу так перехвалили, а ведь средний игрочишко (говоря его же словами) – чего вы о нем так печетесь? Сегодня попадут ему в голову – забьет он гол. Халк часто попадал ему в голову, и он забивал, а сейчас никто не попадает – и нет голов.

– Вы сказали о тренерах, а разве Юрий Семин не вытаскивает из своих игроков все?

– Согласен, Юрий Палыч вытаскивает. Он вытаскивает характер. И более того, скажу, что когда вижу, что Геркус вдруг заговорил, что вот привезли Фарфана… Этим Геркус разрушает команду внутри, когда отмечает Фарфана, а не всю команду, которая вы­играла – это первое. Во-вторых, это не Геркус из этих ребят вытащил, из которых несколько тренеров подряд ничего не могли вытащить. Это у Юрия Палыча все играют, показывая свой потолок. Семин – тренер старой гвардии. Я уверен, что если бы сегодня ЦСКА руководил Валера Газзаев, «Спартаком» – Олег Романцев, то таких перепадов, которые сейчас есть, не случалось бы у этих команд однозначно.