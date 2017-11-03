Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев: «ЦСКА в Базеле пронесло, и Вернблум забил»

3 ноября 2017, 09:42
8

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил отсутствие серьезной атаки у ЦСКА в текущем сезоне на примере матча Лиги чемпионов с «Базелем».

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА завершился со счетом 1:2. После этой встречи армейцы делят второе место с «Базелем» – у команд по шесть очков.

– ЦСКА во многом неожиданно добился победы над «Базелем» в Швейцарии и сохраняет шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов весной.

– Скажем так: ЦСКА относительно порадовал. Когда ты видишь, что появляется Дзагоев, есть Головин, то ­команда преображается. И Вернблум, вырезающий перед собой все, конечно, тоже. Он с характером победителя неимоверным. И на судью бросается, и своих готов покусать, и при этом успевает еще голы важные забивать. Но когда понимаешь, что у ЦСКА нет никакой атаки… Вот в Базеле пронесло, и Вернблум забил. А завтра не пронесет. Более того, у нас нет ни одной команды в России, которая создавала бы целостное впечатление о себе. Ни «Зенит», ни «Спартак», ни ЦСКА. Поверьте мне как человеку, который знает футбол. Вот возьмем «Зенит». Он может «Арсеналу» дома проиграть, а потом выиграть матч в Лиге Европы. Нет такого, что «Зенит» вышел на поле и в силу своих игроков в любом матче сыграл на приличном уровне. Тогда начинаешь понимать: то ли ими не управляют, то ли они неуправляемые.

– Может, слишком много дифирамбов было в начале сезона в адрес «Зенита»? Команда-то молодая.

– Когда Кокорин вдруг в каждой игре начал забивать, это были не пустые дифирамбы в его адрес, это была констатация фактов. Когда-то Капелло сказал, что 2018 год будет годом чемпионата мира и годом Кокорина. Александр в этом сезоне начал оправдывать авансы, которые ему давались, и почему же было не сказать о том, что он здорово играет. Когда он плохо играет, мы ведь тоже об этом говорим. Все перепады от того, что нет целостности.

Знаете, когда-то Николай Петрович Старостин самым великим тренером считал Бориса Андреевича Аркадьева, который руководил великим ЦДСА с Федотовым и Бобровым. Так вот однажды, оценивая какую-то команду, Борис Андреевич сказал: «Команда не играет в силу своих игроков». Я такое почти о всех наших клубах могу сказать. То ярко сыграют, то провал. Это значит, что команда не использует потенциал своих футболистов. Это тренерская вина. Тренеры не могут вытащить из футболистов всего. Вот пришел Манчини, известный европейский специалист, вроде бы вытащил из игроков все, пошла игра. Но что сейчас творится с командой? Смотреть противно на «Зенит», честно говоря. Все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой. Дзюбу так перехвалили, а ведь средний игрочишко (говоря его же словами) – чего вы о нем так печетесь? Сегодня попадут ему в голову – забьет он гол. Халк часто попадал ему в голову, и он забивал, а сейчас никто не попадает – и нет голов.

– Вы сказали о тренерах, а разве Юрий Семин не вытаскивает из своих игроков все?

– Согласен, Юрий Палыч вытаскивает. Он вытаскивает характер. И более того, скажу, что когда вижу, что Геркус вдруг заговорил, что вот привезли Фарфана… Этим Геркус разрушает команду внутри, когда отмечает Фарфана, а не всю команду, которая вы­играла – это первое. Во-вторых, это не Геркус из этих ребят вытащил, из которых несколько тренеров подряд ничего не могли вытащить. Это у Юрия Палыча все играют, показывая свой потолок. Семин – тренер старой гвардии. Я уверен, что если бы сегодня ЦСКА руководил Валера Газзаев, «Спартаком» – Олег Романцев, то таких перепадов, которые сейчас есть, не случалось бы у этих команд однозначно.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы ЦСКА Базель Дзагоев Алан Вернблум Понтус Головин Александр Ловчев Евгений
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
84aivengo
1509693502
вижу понтуса тренером в цска..... он скажет,как отрежет...
Ответить
Rockstody
1509697966
Кстати,Цска в Базеле не пронесло..Они норм заиграли во втором тайме!Могли и больше отгрузить,так что кого пронесло,еще вопрос..
Ответить
Nerlinger
1509702048
Тебя самого пронесло Пердун СтароСвинский!!! Посмотри на свой любимый Спартак у которго при наличии защитников и Итальянского тренера нет защиты, а то что у ЦСКА нет нападающих мы и так знаем и без твоих занудных высказываний!!!
Ответить
OfaZavr
1509702282
про Зенит правильные вещи сказал.
Ответить
prtcs
1509702551
Романцев приглашался в Спартак, Газаев развалил Аланию и кто этих заслуженных ветеранов приглашал еще? Пускай они отдыхают, а ребятам по моложе хорошо управлять командами, использую их только положительный опыт.
Ответить
_Evgen_57
1509708119
Видимо его на толчке пронесло вот и кукарекает что бы про него не забывали
Ответить
Главные новости
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
4
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
8
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
4
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+