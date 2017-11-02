Самому возрастному волонтеру ЧМ-2018 больше 80-ти лет

Заместитель руководителя комитета общественных связей Москвы Игорь Соболев рассказал о волонтерах на ЧМ-2018.

«Правительство Москвы и комитет общественных связей всемирно поддерживают некоммерческие организации в городе, социальные проекты, инициативы горожан, нацеленные на улучшение жизни в Москве. Наши ресурсные центры работают во всех административных округах города, а ресурсный центр «Мосволонтер» ведет подготовку добровольцев, которые будут принимать гостей чемпионата мира по футболу в Москве.

Шесть тысяч человек будут работать волонтерами: от студентов вузов и старших школьников до людей пожилого возраста. Самому старшему волонтеру за 80, то есть все могут найти себя в том, чтобы принимать чемпионат мира в столице и оказывать гостям города всестороннюю помощь и поддержку.



В каждом из городов, принимающих матчи ЧМ-2018, есть своя волонтерская программа. Она работает вместе с программой волонтеров оргкомитета. Конечно, масштабы меньше, потому что города меньше, следовательно, меньше гостей приезжает, меньше команд будет участвовать в матчах. Пожалуй, Московская группа добровольцев — самая многочисленная — шесть тысяч человек», – сказал Соболев.

Чемпионат мира пройдет с 14-го июня по 15 июля в 11-ти городах России.