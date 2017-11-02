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Глушаков раскритиковал «Севилью» за постоянные симуляции

2 ноября 2017, 09:57
22

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассчитывал увезти из Испании после матча с «Севильей» хотя бы ничью. Кроме того, он обратил внимание на неспортивное поведение соперников на протяжении всей игры.

«Хотелось увезти одно очко, за этим мы ведь и ехали — за очками. Матч сложился тяжело, но мы этого ждали. Во втором тайме отдали инициативу и хотели подловить «Севилью» на контратаках.

Что касается первого тайма, то после отбора мяча у нас никак не получалось вывезти мяч на нападающего или на Промеса, но была пара хороших моментов у него.

Очень бесило, что испанцы постоянно симулировали. Вообще не понимаю, когда футболисты постоянно симулируют и падают. Мужчину не красит симуляции», – заявил Глушаков.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Испанцы после этой встречи занимают вторую строчку в группе Е, набрав семь очков. У москвичей пять баллов и третья позиция.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Спартак Севилья Глушаков Денис
Комментарии (22)
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oyabun
1509607995
Мне как раз другое запомнилось другое, как португальский арбитр все мелкие и спорные фолы судил в пользу Севильи. Очень заметно было.
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Полная Канистра
1509608319
что молодёжка что основа Севильи хуже баб
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spartakuz
1509609372
Поэтому и нужно было больше забивать. Проигрывающей команде некогда симулировать!
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RedWhiteFans2
1509610131
А меня бесило как ты бил по воробьям. Как Севилья еле волоча ноги отдавала вам игру в первом тайме а вы жались к воротам без желания забивать. А еще бесили необученный Комбаров, Ещенко и Адриано который вместо того чтобы забивать мячи,пытался только цепляться за них. И вообще один в один испанцы были сильнее. Промес ещё воздух только сотрясал всю игру. Жопа. Опять нет надежды.
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mamba9090909
1509612285
Промес ноль, давно пора это понять. Зачем на него вывозить мяч? Ни одного продуктивного действия. Одни только возгласы комментатора - Промес! Промес! Вперёд Промес!........... А Промес пшик.))
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alexivanof197
1509612628
молодежка красиво ответила испанцам...
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СергейTomsk
1509612947
За этот проигрыш виноваты сами! Могли спокойно проходить Сивилью! Но испугались, растерялись, и т.п! Косяк ваш! То что бились, то да! В последние 10 минут. Вообще две разные команды играли дома и на выезде! Что судья где то пересвистывал, возможно! Но это уже на его совести! А про нытиков испанцев соглашусь! Это у них похоже с юного возраста заложено (пример матч молодежек,там как сумасшедшие все падали!) ! Теперь нужно сделать выводы, выносить Марибор и минимум ничья в Англии!
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ZeroSports
1509613697
Хаа )) Вспомни матч ЦСКА 1:2 Спартаг на ВЭБ Арене сами как ш.....и с 80 минуты а то и раньше начали тянуть время , постоянно падать валятся по всему полю, выкидывать мячи на поле снимать бутцы и.т.п )) Мужчину не красит симуляции»,!
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OfaZavr
1509615002
это да, здесь я с ним согласен что молодежка что основа симулянты.
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piligrim1986
1509615428
да норм, по крайней мере за вас не стыдно
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