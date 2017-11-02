Глушаков раскритиковал «Севилью» за постоянные симуляции

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассчитывал увезти из Испании после матча с «Севильей» хотя бы ничью. Кроме того, он обратил внимание на неспортивное поведение соперников на протяжении всей игры.

«Хотелось увезти одно очко, за этим мы ведь и ехали — за очками. Матч сложился тяжело, но мы этого ждали. Во втором тайме отдали инициативу и хотели подловить «Севилью» на контратаках.

Что касается первого тайма, то после отбора мяча у нас никак не получалось вывезти мяч на нападающего или на Промеса, но была пара хороших моментов у него.

Очень бесило, что испанцы постоянно симулировали. Вообще не понимаю, когда футболисты постоянно симулируют и падают. Мужчину не красит симуляции», – заявил Глушаков.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Испанцы после этой встречи занимают вторую строчку в группе Е, набрав семь очков. У москвичей пять баллов и третья позиция.