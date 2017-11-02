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  • Зидан: «Поражение от «Тоттенхэма» больно ударило по «Реалу»

Зидан: «Поражение от «Тоттенхэма» больно ударило по «Реалу»

2 ноября 2017, 06:41
10

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообещал исправить ситуацию, в которую угодила команда после двух поражений. Француз отметил, что нельзя быть довольным своими действиями после проигрыша.

«В жизни порой приходится принимать вещи такими, какие они есть. Конечно, настроение в раздевалке не самое лучшее. Поражение больно по нам ударило, но мы его заслужили. «Тоттенхэм» победил по праву. Мы знаем, как изменить ситуацию. И мы ее изменим.

Сегодня мы проиграли матч Лиги чемпионов, а до этого было и поражение в чемпионате страны. Мы не рады, мы не можем этому радоваться. Чувствуем себя неважно. Когда ты побеждаешь, ты радуешься. Когда проигрываешь, то нельзя вешать нос. Это футбол. Вперед еще много матчей и возможностей все изменить.

Люди могут думать все, что они хотят, но мы не застопорились, это не психологическая яма. Бывает, что ты забиваешь, создав совсем не много моментов. Сегодня было иначе. У нас были возможности сравнять счет, но вместо этого соперник забил сразу три гола. Мы встречались с командой, которая сегодня была лучше нас во всех компонентах. Причина проста – мы не забиваем. Но я не переживаю. У нас в команде опытные игроки, чемпионы, и все у нас будет хорошо», – сказал Зидан после матча.

Игра четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Реал» завершилась со счетом 3:1. Лондонцы после этой встречи возглавляют турнирную таблицу группы Н с 10 очками. Мадридцы идут вторыми, отставая на три балла.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал Тоттенхэм Зидан Зинедин
Комментарии (10)
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kolbaser105
1509594776
По ударило по реалу xD
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Костефан
1509599088
Кто-то там что-то собирался доказать в матчах с Тоттенхэмом... Зиданушка, обосрались?!)
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Psih86
1509602353
Кто-то писал,что английские клубы сильны только в Англии...три команды АПЛ идут на первом месте в группах,да четвертая(Челси)может стать первыми.Времена меняются Англия рулит!
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slender
1509603717
тотенхэм еще успеет обкакаться, когда реал снова поднимет кубок!
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ЖОРРО
1509608169
Правильно всё сказал!Респект за то что не ноет,а верит в себя и команду!
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DeStar
1509616314
Посмотрим, шпоры выдали хороший матч на контрах, реал сейчас не в порядке с самого начала сезона. Посмотрим..
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САНЁК17
1509616702
РЕАЛ в этом году слабые чем прошлого года
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JI e x a
1509623990
Ну нельзя же постоянно выигрывать. Рано или поздно, просто пропадает мотивация. Да и травмы в этом сезоне подкашивают Реал. Думаю, к НГ Реал вернет свои кондиции, главное, чтобы к этому времени не наломали дров в чемпе, потому что из группы, думаю, кое-как уже выйдут, плохо только, что со второго места
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