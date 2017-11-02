Зидан: «Поражение от «Тоттенхэма» больно ударило по «Реалу»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообещал исправить ситуацию, в которую угодила команда после двух поражений. Француз отметил, что нельзя быть довольным своими действиями после проигрыша.

«В жизни порой приходится принимать вещи такими, какие они есть. Конечно, настроение в раздевалке не самое лучшее. Поражение больно по нам ударило, но мы его заслужили. «Тоттенхэм» победил по праву. Мы знаем, как изменить ситуацию. И мы ее изменим.

Сегодня мы проиграли матч Лиги чемпионов, а до этого было и поражение в чемпионате страны. Мы не рады, мы не можем этому радоваться. Чувствуем себя неважно. Когда ты побеждаешь, ты радуешься. Когда проигрываешь, то нельзя вешать нос. Это футбол. Вперед еще много матчей и возможностей все изменить.

Люди могут думать все, что они хотят, но мы не застопорились, это не психологическая яма. Бывает, что ты забиваешь, создав совсем не много моментов. Сегодня было иначе. У нас были возможности сравнять счет, но вместо этого соперник забил сразу три гола. Мы встречались с командой, которая сегодня была лучше нас во всех компонентах. Причина проста – мы не забиваем. Но я не переживаю. У нас в команде опытные игроки, чемпионы, и все у нас будет хорошо», – сказал Зидан после матча.

Игра четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Реал» завершилась со счетом 3:1. Лондонцы после этой встречи возглавляют турнирную таблицу группы Н с 10 очками. Мадридцы идут вторыми, отставая на три балла.