Тренер «Русенборга»: «Зенит» — один из крупнейших клубов Европы»

Главный тренер «Русенборга» Коре Ингебритсен поделился ожиданиями от матча 4-го труа Лиги Европы с «Зенитом».

«Для нас даже хорошо, что мы не выиграли чемпионат Норвегии досрочно в воскресенье, потому что все ребята сразу пошли домой и встали рано утром без похмелья.

Мы играем с одним из крупнейших клубов Европы. К нам приезжает «Зенит». О чемпионате Норвегии и борьбе за золото мы не забыли. Сейчас думаем только о тех, кто обыграл нас со счeтом 3:1 две недели назад в Санкт-Петербурге», — сказал Ингебритсен в интервью норвежскому порталу VG.

Матч «Русенборг» – «Зенит» пройдет 2 ноября в 23:05 по московскому времени.