Капитан «Карабаха»: «О матче с «Атлетико» можно долго говорить, но я не знаю, что еще сказать»

Капитан «Карабаха» Рашад Садыгов заявил, что его команда хорошо подготовилась к матчу против «Атлетико» в Мадриде, что принесло свои плоды.

«Соперник начал игру очень резво. Мы знали, что будет так, и готовились к такому натиску на старте, но «Атлетико» все равно удалось провести несколько опасных атак. Затем игра немного успокоилась – уже и у нас получалось контролировать мяч, строить атаки.

Словом, о матче можно долго говорить, но что еще сказать сейчас, даже не знаю. Нужно пересмотреть игру», – заявил Садыгов.

Игра четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Карабах» завершилась со счетом 1:1. После этой встречи мадридцы занимают третью строчку в группе С, имея в своем активе три очка. «Карабах» замыкает квартет команд с двумя баллами.