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  • Капитан «Карабаха»: «О матче с «Атлетико» можно долго говорить, но я не знаю, что еще сказать»

Капитан «Карабаха»: «О матче с «Атлетико» можно долго говорить, но я не знаю, что еще сказать»

1 ноября 2017, 09:54
7

Капитан «Карабаха» Рашад Садыгов заявил, что его команда хорошо подготовилась к матчу против «Атлетико» в Мадриде, что принесло свои плоды.

«Соперник начал игру очень резво. Мы знали, что будет так, и готовились к такому натиску на старте, но «Атлетико» все равно удалось провести несколько опасных атак. Затем игра немного успокоилась – уже и у нас получалось контролировать мяч, строить атаки.

Словом, о матче можно долго говорить, но что еще сказать сейчас, даже не знаю. Нужно пересмотреть игру», – заявил Садыгов.

Игра четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Карабах» завершилась со счетом 1:1. После этой встречи мадридцы занимают третью строчку в группе С, имея в своем активе три очка. «Карабах» замыкает квартет команд с двумя баллами.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Атлетико Карабах Садыгов Рашад
Комментарии (7)
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Alikhan
1509520468
Тут и нечего комментировать. Все было доказанно в Мадриде. Просто МОЛОДЦЫ!!!!!
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FCSM#REDWHITE#
1509522147
Молодцы земляки !!!
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Dominator777
1509522261
Молодцы! Однозначно сенсация!
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OfaZavr
1509525092
Атлетико не тот сейчас, поэтому и за очки получилось зацепиться.
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vanegluxov
1509526345
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tiny.ph/hWJ1
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Decorhome
1509535437
Просто молодцы!
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InterMilLano1908
1509538578
Странно как то азеры были спонсорами Атлетико и тут 2 ничьи...хотя не сказал бы что Атлетико никакой, просто слив
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