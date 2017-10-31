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  • Рамос: «Я снова и снова пытаюсь напомнить Пике, что его зовут Бернабеу!»

Рамос: «Я снова и снова пытаюсь напомнить Пике, что его зовут Бернабеу!»

31 октября 2017, 15:31
6

Капитан «Реала» Серхио Рамос в очередной раз затронул свои взаимоотношения с игроком «Барселоны» Жерар Пике. Футболисты часто в социальных сетях обмениваются язвительными постами.

«У него отличная вторая фамилия, и я снова и снова пытаюсь напомнить ему, что его зовут Бернабеу!

Теперь у нас отношения намного лучше, чем раньше. Недавно мы вообще не контактировали. А теперь мы много говорим о совместных планах и наших детях», – сказал Рамос.

Ранее сообщалось, что игроки намерены организовать совместный бизнес.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Реал Рамос Серхио Пике Жерар
Комментарии (6)
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TAGANROG 161
1509453708
Интересно,они друг друга долго будут тролить.
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levon_man
1509454799
Так ведь они друзья!
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altezzik
1509458824
теперь мы много говорим о совместных детях и наших планах
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dolf666
1509459817
да они как Невилл с Каррагером))
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САНЁК17
1509461364
Это нас тролить сми,а на самом деле все наоборот .
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