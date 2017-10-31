Рамос: «Я снова и снова пытаюсь напомнить Пике, что его зовут Бернабеу!»

Капитан «Реала» Серхио Рамос в очередной раз затронул свои взаимоотношения с игроком «Барселоны» Жерар Пике. Футболисты часто в социальных сетях обмениваются язвительными постами.

«У него отличная вторая фамилия, и я снова и снова пытаюсь напомнить ему, что его зовут Бернабеу!

Теперь у нас отношения намного лучше, чем раньше. Недавно мы вообще не контактировали. А теперь мы много говорим о совместных планах и наших детях», – сказал Рамос.

Ранее сообщалось, что игроки намерены организовать совместный бизнес.