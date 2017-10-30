Тренер «Базеля»: «Полностью сосредоточены на игре с ЦСКА. Будет очень тяжело»

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА.

«Если бы кто-то предложил мне после жеребьевки такой расклад перед четвертым туром, я бы, конечно, согласился. Группа ведь нам досталась очень сильная. Мы довольны тем, как пока все складывается, но «Базель» еще ничего не добился. Полностью сосредоточены на завтрашней игре. Будет очень тяжело.

Мы много говорили с футболистами о разных ситуациях, в которых необходимо сохранять концентрацию на 100%. Порой случается так, что мы пропускаем совсем необязательные голы. Вместе с тем, надежная игра в обороне меня пока радует.

Обе победы, которые мы одержали в Лиге чемпионов, были полностью нами заслужены. Я очень доволен тем, как играет моя команда. Все пашут в поте лица, и каждый из ребят бьется за всех остальных», – сказал Вики.

Встреча «Базель» – ЦСКА состоится во вторник, 31 октября, и начнется в 22:45 по московскому времени. После трех туров швейцарцы занимают вторую строку в турнирной таблице группы, имея в свое активе шесть очков.