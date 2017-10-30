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  • Черчесов заявил, что вызвал Зобнина, так как хавбеку важно присутствовать в расположении сборной России

Черчесов заявил, что вызвал Зобнина, так как хавбеку важно присутствовать в расположении сборной России

30 октября 2017, 15:34
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, по каким причинам вызвал в расположение национальной команды полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

В настоящее время хавбек почти завершил восстановление после травмы крестообразных связок и уже понемногу работает в общей группе красно-белых.

«Из-за травмы в сборной не будет Самедова. Что касается Дзагоева, то он уже был в заявке ЦСКА на последнюю игру, и мы надеемся, что Алан сможет помочь сборной в предстоящих матчах.

Роман Зобнин уже тренируется в «Спартаке» в общей группе, и для него очень важно находиться в расположении команды, присутствовать на теоретических занятиях. К тому же у нас в сборной работают физиотерапевт и массажист «Спартака», так что ситуацию будем контролировать в полной мере.

Кроме того, по сравнению с октябрьским сбором мы пригласили имевших тогда повреждения Глушакова и Комбарова, а также хорошо себя зарекомендовавших Игнатьева и Швеца», – сказал Черчесов.

Россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

Черчесов огласил список на матчи с Аргентиной и Испанией. Главные выводы

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зобнин Роман Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Grom1987
1509367762
За что огромное спасибо Черчесову !
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Gullit 76
1509371216
Возьмите тогда и меня! Для меня это очень важно и я тоже люблю экскурсии.
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МАКАРШВЕД
1509371301
Ему видней!
Ответить
Краса
1509371696
Я тоже желаю, поучаствовать в ватханалии...
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Сибирь за Спартак
1509372639
Все верно, все равно к ЧМ будет как огурчик.
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