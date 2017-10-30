Сборная Россия выиграла чемпионат мира среди любительских команд

Сборная России завоевала золотые медали чемпионата мира среди любительских в формате 7 на 7. В решающем поединке национальная команда переиграли хозяев турнира Гватемалу.

В составе россиян дублем отметился Антон Горячев, еще по голу на свой счет записали Антон Кулагин и Сергей Кутузов.

Таким образом, Россия стала первым в истории чемпионом мира по футболу 7 на 7.

Любительский чемпионат мира 7 на 7. Финал

Гватемала – Россия – 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Горячев, 23; 0:2 – Кулагин, 25; 1:2 – Ванегас, 27; 1:3 – Кутузов, 35; 2:3 – Гонсалес, 40 (с пенальти); 2:4 – Горячев, 49.