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Сборная Россия выиграла чемпионат мира среди любительских команд

30 октября 2017, 12:15
5

Сборная России завоевала золотые медали чемпионата мира среди любительских в формате 7 на 7. В решающем поединке национальная команда переиграли хозяев турнира Гватемалу.

В составе россиян дублем отметился Антон Горячев, еще по голу на свой счет записали Антон Кулагин и Сергей Кутузов.

Таким образом, Россия стала первым в истории чемпионом мира по футболу 7 на 7.

Любительский чемпионат мира 7 на 7. Финал

Гватемала – Россия – 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Горячев, 23; 0:2 – Кулагин, 25; 1:2 – Ванегас, 27; 1:3 – Кутузов, 35; 2:3 – Гонсалес, 40 (с пенальти); 2:4 – Горячев, 49.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир
Комментарии (5)
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сапёр75
1509355862
Россия чемпион !!!!
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scor-666-009
1509357173
А что, если этих футболистов в главную команду страны!? Да не, бред...
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Хмурый71
1509358371
Футбол под пиво во дворе - наше всё!
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ArReal
1509373376
Ну это ещё что...В 2006 Чемпионат Мира среди Бездомных(бомжей) выйграли в ЮАР...
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