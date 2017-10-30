Наумов: «С Тарасовым и Паредесом в составе счет был бы тот же»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не считает, что присутствие в составе Дмитрия Тарасова и Леандро Паредеса как-то изменило бы ход встречи «Зенита» с железнодорожниками. По его словам, вызывает удивление тот факт, что Роберто Манчини до сих пор не может выстроить командую игру.

«Не думаю, что Паредес сыграл бы решающую роль, ничего подобного. Тарасов для «Локомотива» не менее важен. Я думаю, Семин больше всего беспокоился за опорную зону. Хорошо, что Михалик, вышедший вместо Тарасова, — боец. Но игровой практики у него маловато. Мне кажется, играй Паредес с Тарасовым, игра сложилась бы так же.

Тем более что в центре поля был Денисов, не опускающийся ниже определенной планки. В марте был на сборах «Локомотива» в Марбелье, много разговаривал с Игорем. Он по-прежнему зенитовец, любит и город, и команду. Перед ним надо снять шляпу за самоотдачу в «Локомотиве». Настоящий капитан, знающий, когда надо подсказать молодым, а когда жестко высказать претензии. Его очень уважают.

«Локомотив» переиграл «Зенит» командно, тактически. Меня удивляет, что у Манчини, итальянца, не поставлена до сих пор командная игра. Возможно, для этого не хватает времени из-за большого количества новых игроков. «Локомотив» в этом плане предпочтительнее. Даже молодой Лысов, допускающий ошибки, четко выполняет на поле свои функции. У железнодорожников хорошая организация игры», – заявил Наумов.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла.