Гилерме: «Локомотив» постоянно смотрит в таблицу РФПЛ»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме знал, что его команде придется тяжело в выездном матче с «Зенитом», в котором решалась судьба чемпиона первого круга РФПЛ. Натурализованный бразилец признался, что везение в контратаках было на стороне его команды, что и решило исход встречи.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла.

— Уже в первом тайме играть была очень сложно с «Зенитом». Мы больше действовали в обороне. После перерыва «Зенит» меньше нас прессинговал, и когда мы были с мячом, оставалось слишком много пространства. Конечно, повезло в нескольких контратаках, вот они и решили игру. Хорошо, что когда была возможность забивать, мы это делали.

— «Локомотив» был лучше в плане «физики»?

— Может быть. Нам в первом тайме было очень тяжело, «Зенит» не давал играть на контратаках. Во втором мы действовали совсем по-другому.

— В начале матча могли подумать, что закончите именно с таким счетом?

— Мы приезжали сюда за победой, как и во всех играх. Все знают, что против «Зенита» играть тяжело. Когда мы увидели, что можно спокойно играть, смогли забить.

— Думали, что это матч за первое место?

— Конечно. Мы постоянно смотрим в таблицу. Матч был очень важным для нас. Здорово, что победили.