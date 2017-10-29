Источник: Гвардиола рассчитывает переманить Иско в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Иско потенциально может покинуть команду. Как сообщается, футболист имеет три варианта продолжения карьеры. Повышенный интерес к хавбеку проявляют «Ювентус» и «ПСЖ». При этом наиболее сравнительно сильные позиции по игроку у «Манчестер Сити». Главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола уверен, что рано или поздно сумеет убедить Иско перебраться в Англию.

Ранее 25-летний хавбек продлил контракт с мадридским клубом до июня 2022 года. По некоторым данным, сумма отступных за хавбека теперь составляет 700 миллионов евро.