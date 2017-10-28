Перес: «У «Реала» есть лучший тренер, великий капитан Рамос и наследник Ди Стефано Роналду»

Президент «Реала» Флорентино Перес подчеркнул, что мадридский клуб в настоящий момент переживает один из самых успешных периодов в своей истории.

Напомним, что в прошлом сезоне сливочные выиграли Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

«Футболисты «Реала» изменили историю, выиграв Лигу чемпионов два раза подряд. Клуб переживает золотую эпоху.

У нас есть лучший тренер в лице Зинедина Зидана, наследник Ди Стефано Криштиану Роналду, великий капитан Серхио Рамос, а также лучшие игроки на каждой позиции», – заявил Перес.