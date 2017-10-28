Ари: «Зимой российский паспорт будет готов, документы поданы»

Нападающий «Локомотива» Ари сообщил, что в ближайшие месяцы должен получить российское гражданство.
Напомним, ранее 31-летний форвард неоднократно заявлял о желании выступать за сборную России.
«Локомотив» мне помогает, документы поданы. Ожидаю, что это вопрос нескольких месяцев. Вероятно, в январе-феврале паспорт будет готов.
Гилерме уже рассказывал мне про экзамен, который предстоит сдать. Я русский язык неплохо знаю, многое понимаю, но надо будет еще подготовиться», — сказал Ари.
Источник: Чемпионат.ком