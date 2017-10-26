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Мутко: «Спекуляция с билетами на ЧМ будет пресекаться»

26 октября 2017, 17:16
4

Президент РФС Виталий Мутко пообещал ужесточить меры против незаконной продажи билетов на ЧМ-2018.

«Что касается проекта об административной ответственности за незаконную продажу билетов на чемпионат мира 2018, то со спекуляцией всегда крайне сложно бороться, но в целом мы думаем, что это поможет.

Например, сейчас мы только начали организовывать матчи, ещe не объявили билетную программу, а 17 сайтов уже стали продавать билеты. Вот такие вещи, а также потом перепродажа билетов — непростая тема.

Если ты хочешь сдать билет, то должен отдавать его через определенный сайт, и тогда причина будет понятна. Спекуляция будет пресекаться, мы будем ужесточать меры через эту административную ответственность», — сказал Мутко.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Мутко Виталий
Комментарии (4)
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Italian_93
1509027694
Это Россия, ничего тут не пресекается, есть бабки ты король, нет бабок ты челядь е...я
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Алеха32
1509032405
Мутко будет пресикать продажу билетов не через его подставных лиц.
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subbotaspartak
1509036626
Спекулянтов в Лужниках поставят у новой стенки, Строго скажут: Так нельзя, вы не на базаре. Те со страху обмарают коленки И расстрельщикам билеты подарят.
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