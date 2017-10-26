Мутко: «Спекуляция с билетами на ЧМ будет пресекаться»

Президент РФС Виталий Мутко пообещал ужесточить меры против незаконной продажи билетов на ЧМ-2018.

«Что касается проекта об административной ответственности за незаконную продажу билетов на чемпионат мира 2018, то со спекуляцией всегда крайне сложно бороться, но в целом мы думаем, что это поможет.

Например, сейчас мы только начали организовывать матчи, ещe не объявили билетную программу, а 17 сайтов уже стали продавать билеты. Вот такие вещи, а также потом перепродажа билетов — непростая тема.

Если ты хочешь сдать билет, то должен отдавать его через определенный сайт, и тогда причина будет понятна. Спекуляция будет пресекаться, мы будем ужесточать меры через эту административную ответственность», — сказал Мутко.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.