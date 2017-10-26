Степашин: «Успехи «Динамо» пока не соответствуют уровню «ВТБ Арена парк»

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин считает, что спортивные успехи футбольного клуба не соответствуют инфраструктуре нового спортивного комплекса «ВТБ Арена парк». По его словам, эту тенденцию должен изменить Дмитрий Хохлов, возглавивший недавно команду.

Напомним, что на новом стадионе московского «Динамо» в Петровском парке состоялась церемония открытия футбольного поля и трибун. Полностью спортивный объект на территории комплекса «ВТБ Арена парк» откроется в 2018 году.

— Как бывший председатель Счетной палаты РФ можете оценить адекватность сроков строительства и объем вложенных в проект средств?

— С учетом всех сложностей, с которыми сталкивалась экономика страны в последние годы, затраты очень адекватные. И они показывают, что Россия даже в самых сложных условиях способна одолеть проекты такого масштаба. Были свои объективные обстоятельства, из-за которых сроки немного затянулись. Всем известно, что в свое время «ВТБ Арене парку» пришлось сменить подрядчика. И это как раз помогло избежать глобальных расхождений между итоговыми и запланированными сроками и тратами. Кроме того, до определенного момента у Петровского парка сохранялись шансы принять матчи чемпионата мира 2018 года. Сначала вместимость стадиона закладывалась под этот вариант. Когда стало ясно, что игр ЧМ на арене не будет, трибуны пришлось перепроектировать. И я считаю, что в итоге правильно решили сделать вместимость в 28 тыс. зрителей. Больше мы все равно не соберем.

При этом можно ожидать, что за счет спортивной и коммерческой деятельности все это окупится, причем достаточно быстро. В Петровском парке будет не только футбол, но и хоккей, и баскетбол, и другие виды спорта. Не говоря уже о концертах на стадионе. Все это позволит свести на нет все финансовые издержки. А сама инфраструктура останется уже навсегда.

— Нынешняя спортивная составляющая «Динамо» соответствует масштабу этой инфраструктуры?

— К ней есть вопросы. Не дело, что футбольное «Динамо» борется за выживание. Тяжело идут дела и у хоккейного клуба, хотя там сейчас ВФСО выстраивает новую структуру, и в скором времени все должно нормально заработать. С другой стороны, приход Димы Хохлова на пост главного тренера ФК «Динамо» вызывает оптимизм. Сейчас он созрел до работы в РФПЛ. Споткнулся в «Кубани», слегка поторопился со стартом карьеры главного тренера на высшем уровне. Но внутри «Динамо» прошел все ступени — и отличного игрока, и помощника в дубле, и главного в дубле, и помощника в основной команде. С его приходом ребята собрались с духом, начали показывать хороший футбол. Добились ничейного результата на выезде с «Рубином». Хотя мы никогда не побеждали в Казани и даже очки оттуда редко увозили. Даже когда у «Динамо» был сильный состав с Кевином Кураньи и Андреем Ворониным, выезд в Татарстан чаще всего заканчивался для нас плохо. Так что Хохлов стартовал отлично. Есть куда расти, но и повод для оптимизма имеется.