Покеттино: «Вест Хэму» было нечего терять, и они поверили в свои силы»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (2:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги. «Шпоры» выиграли в первом тайме со счетом 2:0.

«Все видели матч. В первом тайме мы забили дважды, игра складывалась для нас очень легко и удачно. Во втором тайме мы потеряли агрессию в действиях. Игра полностью изменилась, и мы пропустили три мяча за 15 минут.

Когда сопернику нечего терять, он начинает верить в свои силы. Мы пропустили, и начались неприятности», – сказал аргентинец.

Ранее мнением о встрече поделился главный тренер «молотобойцев» Славен Билич.

В параллельной встрече «Челси» обыграл «Эвертон» со счетом 2:1.