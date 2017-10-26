Тихонов: «Мне нравится, как работает Бердыев. Слежу за «Рубином»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после победы над «Рубином» в 1/8 финала Кубка России поделился мнением о Курбане Бердыеве.

«Наблюдаю за «Рубином», мне нравится, как Курбан Бекиевич Бердыев работает. Всегда слежу за ним. Эту команду, тактику, стратегию немного понимаю и знаю. Мы готовились. Какие-то моменты у них не получились, где-то нам повезло. Это футбол, побеждает не всегда сильнейший. Мы сегодня на один гол больше забили, я очень счастлив и доволен», — сказал специалист.

В четвертьфинале самарский клуб сыграет со «Спартаком».