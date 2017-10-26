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    Тихонов: «Мне нравится, как работает Бердыев. Слежу за «Рубином»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после победы над «Рубином» в 1/8 финала Кубка России поделился мнением о Курбане Бердыеве.

    «Наблюдаю за «Рубином», мне нравится, как Курбан Бекиевич Бердыев работает. Всегда слежу за ним. Эту команду, тактику, стратегию немного понимаю и знаю. Мы готовились. Какие-то моменты у них не получились, где-то нам повезло. Это футбол, побеждает не всегда сильнейший. Мы сегодня на один гол больше забили, я очень счастлив и доволен», — сказал специалист.

    В четвертьфинале самарский клуб сыграет со «Спартаком».

    Источник: ФК «Рубин»

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    26.10.2017 00:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1297

      compka 26 октября 2017, 02:01

      Курбан Бекиевич научил всех обороняться, теперь учит Рубин атаковать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 26 октября 2017, 00:41

      *Андрей всегда сдержан и объективен.

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