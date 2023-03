Защитник «Боруссии» Геррейру забил пяткой в прыжке с 10-ти метров

Официальный твиттер «Боруссии» опубликовал запись с тренировки команды.

Защитник Рафаэль Геррейру оббежал две ширмы и пробил пяткой из штрафной площади, отправив мяч в правый верхний гол ворот.

Португалец пополнил состав дортмундцев в июле 2016 года, перейдя из «Лорьяна» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний игрок принял участие в одном матче Кубка Германии.

WAS FÜR EIN TOR! @RaphGuerreiro ist zurück! // WHAT A GOAL! Raphaël Guerreiro is back pic.twitter.com/0QZtMoKXC8