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    Защитник «Боруссии» Геррейру забил пяткой в прыжке с 10-ти метров

    Официальный твиттер «Боруссии» опубликовал запись с тренировки команды.

    Защитник Рафаэль Геррейру оббежал две ширмы и пробил пяткой из штрафной площади, отправив мяч в правый верхний гол ворот.

    Португалец пополнил состав дортмундцев в июле 2016 года, перейдя из «Лорьяна» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний игрок принял участие в одном матче Кубка Германии.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    25.10.2017 19:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 26 октября 2017, 16:17

      На тренировке я и через себя забивал и всяко. Во дворе и в прыжке с разворотом. Только в официальных матчах все голы обычные.

      0
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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 22:15

      Эффектно, жаль что не в игре.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 октября 2017, 19:53

      С июля 2016 не прошло ни дня, чтобы он не попытался... наконец-то клуб может выдохнуть и не записывать эти попытки на видео

      2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 25 октября 2017, 19:47

      вратарь и не пытался ловить . . .

      3
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 25 октября 2017, 19:43

      Хрень. Семак за Зенит в ЛЧ Бенфике пяткой в прыжке отличный забил.

      4
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > lekseij2007 26 октября 2017, 16:18

      Помню этот великолепный гол. Три пятки в атаке. Гол пяткой, голевой пас пяткой, и пас ассистенту пяткой.

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 25 октября 2017, 19:20

      Это любой кто занимается футболом, хоть и не профессионально, сможет сделать

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 25 октября 2017, 19:16

      красиво..

      0
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