Райола — о матери Лукаку: «Ей приходилось брать свидетельство о рождении сына на его матчи»

Футбольный агент Мино Райола высказался о дискриминации в футболе.

«В футболе нет дискриминации? Чернокожие игроки постоянно подвергаются дискриминации, причем сознательной.

Есть также несознательная дискриминация. Например, когда меня спрашивают о неизвестных чернокожих игроках: «Он похож на Балотелли? А на Погба? А на Лукаку?» Они никогда не спросят: «Он играет как Ибрагимович? Как Тойвонен? Может, как Бекхэм?»

Я говорил с матерью Лукаку. Ей приходилось брать свидетельство о рождении сына на матчи молодежных команд. Она всегда спорила с другими родителями, потому что они не верили, что ее сыну 12 или 14 лет. Он родился в Бельгии, но многие распространяли ложную информацию, будто он родился в Африке.

Я всегда радуюсь, когда чернокожие игроки делают что-то в знак протеста против расизма», — сказал Райола.

Райола является агентом Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Марио Балотелли, Ромелу Лукаку и других игроков.