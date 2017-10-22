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    Райола — о матери Лукаку: «Ей приходилось брать свидетельство о рождении сына на его матчи»

    Футбольный агент Мино Райола высказался о дискриминации в футболе.

    «В футболе нет дискриминации? Чернокожие игроки постоянно подвергаются дискриминации, причем сознательной.

    Есть также несознательная дискриминация. Например, когда меня спрашивают о неизвестных чернокожих игроках: «Он похож на Балотелли? А на Погба? А на Лукаку?» Они никогда не спросят: «Он играет как Ибрагимович? Как Тойвонен? Может, как Бекхэм

    Я говорил с матерью Лукаку. Ей приходилось брать свидетельство о рождении сына на матчи молодежных команд. Она всегда спорила с другими родителями, потому что они не верили, что ее сыну 12 или 14 лет. Он родился в Бельгии, но многие распространяли ложную информацию, будто он родился в Африке.

    Я всегда радуюсь, когда чернокожие игроки делают что-то в знак протеста против расизма», — сказал Райола.

    Райола является агентом Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Марио Балотелли, Ромелу Лукаку и других игроков.

    Источник: 101greatgoals.com

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    22.10.2017 13:34
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