Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сарри — о Спаллетти: «Если бы я был министром экономики, то он — министром обороны»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после матча 9-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:0), подшутил над тренером «нерадзурри» Лучано Спаллетти.

    «Исходя из того, каким я увидел Спаллетти сегодня, он должен быть министром обороны» — сказал Сарри в эфире телеканала Mediaset Premium.

    Так он отреагировал на слова Лучано Спалетти о том, что Сарри мог бы стать министром экономики, не уйди он из банка 17 лет назад.

    «Наполи» набрал по итогам девяти туром 25 очков и занимает первую строчку. «Интер» идет на втором месте, набрав 23 очка.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2017 01:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2017, 14:59

      Футбол - великая игра. Из него вышли послы, министры , мэры, даже президент страны ( парвда не в курсе, Веа прошёл второй тур или нет ). Вот теперь в Италии на подходе два ключевых министра. Круто.....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11