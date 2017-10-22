Сарри — о Спаллетти: «Если бы я был министром экономики, то он — министром обороны»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после матча 9-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:0), подшутил над тренером «нерадзурри» Лучано Спаллетти.

«Исходя из того, каким я увидел Спаллетти сегодня, он должен быть министром обороны» — сказал Сарри в эфире телеканала Mediaset Premium.

Так он отреагировал на слова Лучано Спалетти о том, что Сарри мог бы стать министром экономики, не уйди он из банка 17 лет назад.

«Наполи» набрал по итогам девяти туром 25 очков и занимает первую строчку. «Интер» идет на втором месте, набрав 23 очка.