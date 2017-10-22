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    Сарри: «Самир Ханданович— выдающийся вратарь»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал ничью в матче с «Интером» (0:0) в рамках 9-го тура чемпионата Италии.

    «Самир Ханданович— выдающийся вратарь, сейчас он один из лучших в Европе, и это закономерно, что он сегодня был непробиваем.

    Команда играла последовательно, хорошо прессинговала и быстро возвращала мяч. Мы владели мячом 75% времени в игре с очень сильным соперником. Я думаю, что этот матч можно занести себе в актив.

    Если учесть наше качество игры, большое количество ударов и территориальное превосходство, то можно говорить о потерянных очках. Но если мы продолжим играть на таком уровне, мало кто отнимет у «Наполи» очки», — сказал Сарри в эфире телеканала Mediaset Premium.

    «Наполи» занимает первую строчку в Серии А, набрав 25 очков. «Интер» идет на втором месте с 23 очками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 01:08
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