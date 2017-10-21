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    Мутко сообщил, что цена билетов на матчи с Аргентиной и Испанией будет разумной

    Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что цены на билеты на товарищеские матчи сборной России против Аргентины и Испании будут приемлемыми. При этом вице-премьер призвал болельщиков приобретать билеты только у официальных операторов.

    «Хочу обратиться к болельщикам – в понедельник объявим билетную программу. Надо пользоваться услугами официальных операторов, мы сделали разумную ценовую политику. А то уже 17 левых сайтов продают билеты по завышенным ценам», – сказал Мутко.

    Поединок с аргентинцами Россия проведет 11 ноября в «Лужниках». Встреча с «красной фурией» состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

    Источник: ТАСС

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    21.10.2017 17:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 21 октября 2017, 19:17

      Разумной для кого?

      0
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 21 октября 2017, 18:32

      В нормальных странах это выдается ,как презент своему народу....
      И только в Россиии ,где бросаются деньгами налево и направо, пту-ушники
      устанавливают ,,разумные,, цены....
      Что за бляд.. за страна?
      Пиздят,пиздят,с народа последнее тянут,Путя с ними борется ,а все пох!

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 21 октября 2017, 18:01

      приемлемыми для Мутко

      0
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 21 октября 2017, 18:01

      Нам не понятен разум Виталия Леонтьевича, но хочется верить, что, действительно будет сделано для людей, а не для бахвальства...
      "Там, где кончается разум, начинается вера!.." (Аврелий Августин)

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 октября 2017, 17:51

      Эти 17 левых сайтов и есть Мудищенские...Посмотрим на цены...

      0
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 21 октября 2017, 17:44

      мутко никогда ничего путнего не говорил, так что грош цена его словам

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