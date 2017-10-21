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  • Мутко сообщил, что цена билетов на матчи с Аргентиной и Испанией будет разумной

Мутко сообщил, что цена билетов на матчи с Аргентиной и Испанией будет разумной

21 октября 2017, 17:36
6

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что цены на билеты на товарищеские матчи сборной России против Аргентины и Испании будут приемлемыми. При этом вице-премьер призвал болельщиков приобретать билеты только у официальных операторов.

«Хочу обратиться к болельщикам – в понедельник объявим билетную программу. Надо пользоваться услугами официальных операторов, мы сделали разумную ценовую политику. А то уже 17 левых сайтов продают билеты по завышенным ценам», – сказал Мутко.

Поединок с аргентинцами Россия проведет 11 ноября в «Лужниках». Встреча с «красной фурией» состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Испания Аргентина Мутко Виталий
Комментарии (6)
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серега кашин
1508597083
мутко никогда ничего путнего не говорил, так что грош цена его словам
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zico2205
1508597506
Эти 17 левых сайтов и есть Мудищенские...Посмотрим на цены...
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insider_retro
1508598089
Нам не понятен разум Виталия Леонтьевича, но хочется верить, что, действительно будет сделано для людей, а не для бахвальства... "Там, где кончается разум, начинается вера!.." (Аврелий Августин)
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kvm5
1508598101
приемлемыми для Мутко
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alex1951
1508599922
В нормальных странах это выдается ,как презент своему народу.... И только в Россиии ,где бросаются деньгами налево и направо, пту-ушники устанавливают ,,разумные,, цены.... Что за бляд.. за страна? Пиздят,пиздят,с народа последнее тянут,Путя с ними борется ,а все пох!
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Skrudg
1508602665
Разумной для кого?
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