Мутко сообщил, что цена билетов на матчи с Аргентиной и Испанией будет разумной

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что цены на билеты на товарищеские матчи сборной России против Аргентины и Испании будут приемлемыми. При этом вице-премьер призвал болельщиков приобретать билеты только у официальных операторов.

«Хочу обратиться к болельщикам – в понедельник объявим билетную программу. Надо пользоваться услугами официальных операторов, мы сделали разумную ценовую политику. А то уже 17 левых сайтов продают билеты по завышенным ценам», – сказал Мутко.

Поединок с аргентинцами Россия проведет 11 ноября в «Лужниках». Встреча с «красной фурией» состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.