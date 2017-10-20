Ерохин сожалеет, что «Зенит» не сыграл всухую

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, что команда была готова к игре в оборонительный футбол со стороны «Русенборга» во встрече Лиги Европы. Футболист отметил, что в ответной игре в Норвегии соперник наверняка выберет более атакующую схему игры.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Русенборг» закончился со счетом 3:1. После этой встречи сине-бело-голубые имеют стопроцентный результат в турнире – три победы в трех матчах. Они возглавляют группу L.

— Довольны результатом после поражения на выходных от «Арсенала» (0:1)?

— Конечно, хотелось победить. Хорошо, что все получилось достаточно уверенно.

— Обидно, что не сыграли всухую?

— Это правда. Для нашего вратаря сыграть «на ноль» было бы отлично. К сожалению, пропустили контратаку, которую не должны были пропускать.

— Со стороны показалось, что быстро забитый гол расслабил «Зенит». Согласны?

— Не сказал бы, что мы расслабились. Просто «Русенборг» тоже сильная команда. На самом деле, они неплохо играли и создали много моментов.

— Так и не вспомнишь, когда «Русенборг» последний раз играл в пять защитников. Были готовы к этому при разборе соперника?

— Мы смотрели их матчи и знали, что они могут сыграть в оборонительный футбол, который сегодня и увидели. Но мы были к этому готовы и понимали, как надо атаковать, чтобы забить.

— Ответная игра в Норвегии будет тяжелее?

— При своих болельщиках, на своем поле они сыграют в более атакующем стиле. Но сейчас все мысли о сложных играх в чемпионате.

— По этой игре можно сказать, что «Зенит» хорошо готов к ЦСКА?

— У нас есть два дня на восстановление, будем готовиться. Поедем в Москву только с мыслями о том, чтобы победить.