Промес впервые за карьеру набрал четыре очка за матч по системе «гол+пас»

Матч «Спартака» против «Севильи» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов стал для Квинси Промеса самым результативным за карьеру по системе «гол+пас», сообщает InStat. Красно-белые на своем поле разгромили испанцев со счетом 5:1, а голландский легионер москвичей записал на свое имя дубль и две результативные передачи. Футболист был признан лучшим игроком встречи.

При этом Промес стал первым игроком в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, которому удалось в одном мачте набрать 4 очка за результативность.