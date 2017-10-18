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    Промес впервые за карьеру набрал четыре очка за матч по системе «гол+пас»

    Матч «Спартака» против «Севильи» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов стал для Квинси Промеса самым результативным за карьеру по системе «гол+пас», сообщает InStat. Красно-белые на своем поле разгромили испанцев со счетом 5:1, а голландский легионер москвичей записал на свое имя дубль и две результативные передачи. Футболист был признан лучшим игроком встречи.

    При этом Промес стал первым игроком в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, которому удалось в одном мачте набрать 4 очка за результативность.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2017 12:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 18 октября 2017, 16:01

      Признание, отличная статистика - надо наращивать достигнутое!!

      2
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      Рейтинг: +238

      spar57 18 октября 2017, 15:00

      Квинси - молодец, не в первый раз доказал, что является высококлассным игроком.
      Теперь о уходе из Спартака. Думаю, что уйдёт летом, доиграв сезон 2017-18.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 октября 2017, 14:37

      Все еще впереди.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 14:17

      И это только начало.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2017, 12:47

      ну теперь уж точно скауты понаедут но будет стоить ого ого имейте ввиду гейропики Хоть бы этот сезон отыграть до лета

      2
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > Полная Канистра 18 октября 2017, 13:23

      Думаю, если выйдут в ЛЧ, то точно в этом сезоне не уйдет.

      2
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