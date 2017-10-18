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  • Промес впервые за карьеру набрал четыре очка за матч по системе «гол+пас»

Промес впервые за карьеру набрал четыре очка за матч по системе «гол+пас»

18 октября 2017, 12:38
6

Матч «Спартака» против «Севильи» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов стал для Квинси Промеса самым результативным за карьеру по системе «гол+пас», сообщает InStat. Красно-белые на своем поле разгромили испанцев со счетом 5:1, а голландский легионер москвичей записал на свое имя дубль и две результативные передачи. Футболист был признан лучшим игроком встречи.

При этом Промес стал первым игроком в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, которому удалось в одном мачте набрать 4 очка за результативность.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Спартак Промес Квинси
Комментарии (6)
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1508320026
ну теперь уж точно скауты понаедут но будет стоить ого ого имейте ввиду гейропики Хоть бы этот сезон отыграть до лета
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OfaZavr
1508325457
И это только начало.
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Диктор
1508326623
Все еще впереди.
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spar57
1508328023
Квинси - молодец, не в первый раз доказал, что является высококлассным игроком. Теперь о уходе из Спартака. Думаю, что уйдёт летом, доиграв сезон 2017-18.
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insider_retro
1508331715
Признание, отличная статистика - надо наращивать достигнутое!!
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