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    Ловчев: «Для «Спартака» еще не вечер, они еще никуда не вышли»

    Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что пока рано говорить об успехе «Спартака» даже после разгрома «Севильи» в матче третьего тура Лиги чемпионов. Он отметил не только нападение команды, которое является лучшим в России, но и ошибки красно-белых.

    «И еще немного о профессионализме. У «Севильи» были прекрасные моменты, когда, казалось, невозможно было не забить, но испанцы не забивали, а наши все, что создали, забили. Когда команда не реализует такие моменты, это очень сильно влияет на игроков.

    «Спартак» обладает лучшим нападением в России. Просто иногда форварды не играют в коллективный футбол, тянут одеяло на себя. Не отдают пас партнеру, когда он в боле выгодном положении. А сегодня они отлично взаимодействовали. Какой пас выдал Промес на Мельгарехо, когда тот забивал второй гол! И еще один потрясающий пас тот же Промес отдал Адриано, когда тот забил пятый мяч.

    Но хочу вот какой отрицательный момент отметить. Когда «Севилья» заработала угловой, после которого забила. Джикия перед этим долго возился с мячом, не выбил его сразу. А важное правило игры защитника никто не отменял. Оно гласит: первое касание мяча защитником в своей штрафной, должно быть последним. А Джикия не раз медленно работал с мячом. И это его не вина, а беда. В нашем чемпионате такая игра проходит, у нас нет таких команд, как «Севилья», которые так прессингуют на чужой половине поля. И именно матчи с такими соперниками помогут тому же Джикии выйти на другой уровень.

    Если резюмировать, то сегодня у «Спартака» многое получалось, но еще не вечер, мы еще никуда не вышли», – считает Ловчев.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.10.2017 10:06
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +665

      Snerg 18 октября 2017, 15:03

      Даже если Спартак проиграет последнюю игру с Марибором то все равно дальше пройдет в Ле, так как марибор даже ничью не возьмет не у ливера, не севильи

      -1
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 18 октября 2017, 12:59

      Даже если не выйдут из группы, эта победа запомнится на долго. Сам не болельщик красно-белых, но за команду рад. Думаю многие вчера засыпали в приподнятом настроении.

      3
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 18 октября 2017, 12:52

      Умеешь ты праздник испортить. Вышли не вышли из группы какая разница. То что сделали спартачи уже история . Мы прибили. именно .прибили клуб который щелкал лигу европы три раза кряду.Не надо быть пессимистом будь бодрее а лучше бухни чего нибудь.Всех спартачей с праздником и не только спартачей а всех русских болел. За наш футбол друзья.

      2
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 18 октября 2017, 12:35

      Конечно никуда еще не вышли. Даже ничьей в Испании маловато будет.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 18 октября 2017, 12:28

      В ЛЕ на 99,9% прошли.Весной Спартак в еврокубках.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 октября 2017, 12:16

      Ну вот и полезла натура человека.ФУ............

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 октября 2017, 12:03

      Чтобы не было "головокружения от успеха "

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 18 октября 2017, 11:39

      Победа красивая и достойная, но самые ответственные игры еще предстоят.

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 октября 2017, 11:31

      нужно как минимум не продуть в Испании, затем выносить Марибор, а перед игрой на Энфилде смотреть по ситуации.

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 18 октября 2017, 11:21

      Как минимум они себе выход в ЛЕ обеспечили,а после вчерашней победы расслабляться не стоит и играть в свой футбол в Испании не в коем случае не прижимаясь к своим воротам.

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > VVM1964 18 октября 2017, 12:29

      Марибор не обыграет Севилью и Ливер.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > VVM1964 19 октября 2017, 00:38

      Считай что на 99,9 мы так и так в ЛЕ.

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