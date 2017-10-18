Ловчев: «Для «Спартака» еще не вечер, они еще никуда не вышли»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что пока рано говорить об успехе «Спартака» даже после разгрома «Севильи» в матче третьего тура Лиги чемпионов. Он отметил не только нападение команды, которое является лучшим в России, но и ошибки красно-белых.

«И еще немного о профессионализме. У «Севильи» были прекрасные моменты, когда, казалось, невозможно было не забить, но испанцы не забивали, а наши все, что создали, забили. Когда команда не реализует такие моменты, это очень сильно влияет на игроков.

«Спартак» обладает лучшим нападением в России. Просто иногда форварды не играют в коллективный футбол, тянут одеяло на себя. Не отдают пас партнеру, когда он в боле выгодном положении. А сегодня они отлично взаимодействовали. Какой пас выдал Промес на Мельгарехо, когда тот забивал второй гол! И еще один потрясающий пас тот же Промес отдал Адриано, когда тот забил пятый мяч.

Но хочу вот какой отрицательный момент отметить. Когда «Севилья» заработала угловой, после которого забила. Джикия перед этим долго возился с мячом, не выбил его сразу. А важное правило игры защитника никто не отменял. Оно гласит: первое касание мяча защитником в своей штрафной, должно быть последним. А Джикия не раз медленно работал с мячом. И это его не вина, а беда. В нашем чемпионате такая игра проходит, у нас нет таких команд, как «Севилья», которые так прессингуют на чужой половине поля. И именно матчи с такими соперниками помогут тому же Джикии выйти на другой уровень.

Если резюмировать, то сегодня у «Спартака» многое получалось, но еще не вечер, мы еще никуда не вышли», – считает Ловчев.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.