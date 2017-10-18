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  • Ловчев: «Для «Спартака» еще не вечер, они еще никуда не вышли»

Ловчев: «Для «Спартака» еще не вечер, они еще никуда не вышли»

18 октября 2017, 10:06
25

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что пока рано говорить об успехе «Спартака» даже после разгрома «Севильи» в матче третьего тура Лиги чемпионов. Он отметил не только нападение команды, которое является лучшим в России, но и ошибки красно-белых.

«И еще немного о профессионализме. У «Севильи» были прекрасные моменты, когда, казалось, невозможно было не забить, но испанцы не забивали, а наши все, что создали, забили. Когда команда не реализует такие моменты, это очень сильно влияет на игроков.

«Спартак» обладает лучшим нападением в России. Просто иногда форварды не играют в коллективный футбол, тянут одеяло на себя. Не отдают пас партнеру, когда он в боле выгодном положении. А сегодня они отлично взаимодействовали. Какой пас выдал Промес на Мельгарехо, когда тот забивал второй гол! И еще один потрясающий пас тот же Промес отдал Адриано, когда тот забил пятый мяч.

Но хочу вот какой отрицательный момент отметить. Когда «Севилья» заработала угловой, после которого забила. Джикия перед этим долго возился с мячом, не выбил его сразу. А важное правило игры защитника никто не отменял. Оно гласит: первое касание мяча защитником в своей штрафной, должно быть последним. А Джикия не раз медленно работал с мячом. И это его не вина, а беда. В нашем чемпионате такая игра проходит, у нас нет таких команд, как «Севилья», которые так прессингуют на чужой половине поля. И именно матчи с такими соперниками помогут тому же Джикии выйти на другой уровень.

Если резюмировать, то сегодня у «Спартака» многое получалось, но еще не вечер, мы еще никуда не вышли», – считает Ловчев.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Спартак Севилья Джикия Георгий Ловчев Евгений
Комментарии (25)
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nbv
1508311001
Согласен, но не совсем . Адриано забил четвёртый мяч а не пятый . Никто не говорит что все Спартак вышел из группы. Ещё 4 игры , и в Севильи будет жарко, они такое не простят . Просто надо радоваться сегодняшней победе. И больше ни чего не говорить. Сегодня спартак победил и порадовал всех болельщиков, это самое главное !!!! Желаю ЦСКА так же красиво победить базель
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oyabun
1508311355
Да всё мы понимаем. Но не надо мешать людям радоваться Такой Победе! Мы слишком долго её ждали.
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Garrincha58
1508312498
если Севилья дома выиграет то тогда Спартаку будет сложно выйти в плей офф
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SeniorMoroz91
1508312870
Классная победа...главное чтоб звезду не поймали в оставшихся трех матчах ЛЧ...и было бы хорошо,чтоб все остальные наши клубы последовали нашему примеру:ЦСКА,Локомотив и Зенит
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TAGANROG 161
1508314867
Как минимум они себе выход в ЛЕ обеспечили,а после вчерашней победы расслабляться не стоит и играть в свой футбол в Испании не в коем случае не прижимаясь к своим воротам.
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polt
1508315952
Победа красивая и достойная, но самые ответственные игры еще предстоят.
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acer2003
1508317410
Чтобы не было "головокружения от успеха "
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Тraumtanzеr
1508318918
В ЛЕ на 99,9% прошли.Весной Спартак в еврокубках.
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ГенГриг
1508320343
Умеешь ты праздник испортить. Вышли не вышли из группы какая разница. То что сделали спартачи уже история . Мы прибили. именно .прибили клуб который щелкал лигу европы три раза кряду.Не надо быть пессимистом будь бодрее а лучше бухни чего нибудь.Всех спартачей с праздником и не только спартачей а всех русских болел. За наш футбол друзья.
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OPG-Diversant
1508320792
Даже если не выйдут из группы, эта победа запомнится на долго. Сам не болельщик красно-белых, но за команду рад. Думаю многие вчера засыпали в приподнятом настроении.
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