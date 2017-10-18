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    Президент ОКР Жуков: «Матч против «Севильи» будут помнить многие поколения спартаковских болельщиков»

    Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и испанской «Севильей» (5:1).

    «Думаю, этим матчем «Спартак» полностью расплатился с болельщиками за начало сезона. Более того, такие матчи в истории «Спартака» запоминаются. Та же встреча с «Арсеналом», с «Астон Виллой». Их помнят многие поколения болельщиков. Думаю, и этот тоже будут помнить. Однозначно.

    Я болельщик с 40-летним стажем и помню все такие выдающиеся матчи: когда «Реал» обыграли в Испании, «Арсенал» – здесь. Из можно по пальцам пересчитать. Это был абсолютно выдающийся матч во всех отношениях. Для того, чтобы выйти в плей-офф, достаточно не проиграть один матч в гостях и выиграть дома с «Марибором». Думаю, это вполне достижимо», – сказал Жуков.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.

    «Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов! Как это было

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2017 00:34
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 18 октября 2017, 16:19

      Я не болельщик Спартака, но молодцы победили. А радоваться хватит надо забыть про этот результат и идти дальше, а то может так же получиться как в чемпе до не давнего времени праздновали чемпионство, а не играли!

      0
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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 18 октября 2017, 10:38

      Ага, этот матч будете помнить так же долго, как и свой последний трофей до недавнего времени. При каждом удобном случае спартаковцы своим противникам этим матчем будут в нос тыкать.
      Даже если настанет полная жопа и Спартак улетит в пердив единственным оправданием останется "Зато мы Севилью 5:1 победили"

      -1
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 18 октября 2017, 08:48

      ...г.Жуков--- предлагаю в честь победы Спартака поставить памятник Мутко,на Красной Площади. Болельщики по рублю скинутся,--я думаю.

      0
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 18 октября 2017, 02:24

      Слишком громкие заявления,Севилья при 1-1 могла спокойно выигрывать с разгромом, имея просто железные моменты,каких у Спартака не было за всю игру, даже те голы что забил Спартак,это просто стечение обстоятельств,сколько раз Промес ещё так забьёт с угла штрафной? Воротчик Севильи всё пропустил что смог,моментов то у его ворот практически не было.
      Но тем не менее рад за нашу команду в Еврокубках,пусть выигрывает и дальше. Просто столько много громких слов,будто доминировали всю игру,а не забили всё что имели

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > GoldPlayFIFARus9 18 октября 2017, 10:08

      не будь как Червиченко твои и его слова одно лицо не нравится не пиши лучше

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 октября 2017, 00:50

      При всей своей эйфории, думаю ничья с Марибором в конце нам аукнится ( Вряд ли злая Севилья и Ливер, отдадут нам очки дома... А сегодня печенкой чувствовал что победим, даже на Спартак поставил.
      Ну посмотрим, а вдруг ))

      2
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      Рейтинг: +600

      polozovs 18 октября 2017, 00:49

      Исторический матч

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 18 октября 2017, 00:43

      Многие с удовольствием бы и весь сезон в ЛЧ повспоминали!! Надеемся, что причины тому будут ещё!!! Люди ждут продолжения банкета!!!..))

      4
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 18 октября 2017, 00:40

      Спартак с Победой! Молодцы ребята!!!

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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 18 октября 2017, 00:38

      СПАСИБО, НАЧАЛЬСТВО !

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