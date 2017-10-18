Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент ОКР Жуков: «Матч против «Севильи» будут помнить многие поколения спартаковских болельщиков»

Президент ОКР Жуков: «Матч против «Севильи» будут помнить многие поколения спартаковских болельщиков»

18 октября 2017, 00:34
10

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и испанской «Севильей» (5:1).

«Думаю, этим матчем «Спартак» полностью расплатился с болельщиками за начало сезона. Более того, такие матчи в истории «Спартака» запоминаются. Та же встреча с «Арсеналом», с «Астон Виллой». Их помнят многие поколения болельщиков. Думаю, и этот тоже будут помнить. Однозначно.

Я болельщик с 40-летним стажем и помню все такие выдающиеся матчи: когда «Реал» обыграли в Испании, «Арсенал» – здесь. Из можно по пальцам пересчитать. Это был абсолютно выдающийся матч во всех отношениях. Для того, чтобы выйти в плей-офф, достаточно не проиграть один матч в гостях и выиграть дома с «Марибором». Думаю, это вполне достижимо», – сказал Жуков.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.

«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов! Как это было

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Севилья
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1508276314
СПАСИБО, НАЧАЛЬСТВО !
Ответить
АндрейФКСМ
1508276426
Спартак с Победой! Молодцы ребята!!!
Ответить
insider_retro
1508276600
Многие с удовольствием бы и весь сезон в ЛЧ повспоминали!! Надеемся, что причины тому будут ещё!!! Люди ждут продолжения банкета!!!..))
Ответить
polozovs
1508276951
Исторический матч
Ответить
ufos73
1508277008
При всей своей эйфории, думаю ничья с Марибором в конце нам аукнится ( Вряд ли злая Севилья и Ливер, отдадут нам очки дома... А сегодня печенкой чувствовал что победим, даже на Спартак поставил. Ну посмотрим, а вдруг ))
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1508282671
Слишком громкие заявления,Севилья при 1-1 могла спокойно выигрывать с разгромом, имея просто железные моменты,каких у Спартака не было за всю игру, даже те голы что забил Спартак,это просто стечение обстоятельств,сколько раз Промес ещё так забьёт с угла штрафной? Воротчик Севильи всё пропустил что смог,моментов то у его ворот практически не было. Но тем не менее рад за нашу команду в Еврокубках,пусть выигрывает и дальше. Просто столько много громких слов,будто доминировали всю игру,а не забили всё что имели
Ответить
FaTeK1945ru
1508305690
...г.Жуков--- предлагаю в честь победы Спартака поставить памятник Мутко,на Красной Площади. Болельщики по рублю скинутся,--я думаю.
Ответить
BRO_football
1508312324
Ага, этот матч будете помнить так же долго, как и свой последний трофей до недавнего времени. При каждом удобном случае спартаковцы своим противникам этим матчем будут в нос тыкать. Даже если настанет полная жопа и Спартак улетит в пердив единственным оправданием останется "Зато мы Севилью 5:1 победили"
Ответить
EcioAuditore
1508332788
Я не болельщик Спартака, но молодцы победили. А радоваться хватит надо забыть про этот результат и идти дальше, а то может так же получиться как в чемпе до не давнего времени праздновали чемпионство, а не играли!
Ответить
Главные новости
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
3
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
8
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
2
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
5
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+