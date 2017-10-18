Президент ОКР Жуков: «Матч против «Севильи» будут помнить многие поколения спартаковских болельщиков»

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и испанской «Севильей» (5:1).

«Думаю, этим матчем «Спартак» полностью расплатился с болельщиками за начало сезона. Более того, такие матчи в истории «Спартака» запоминаются. Та же встреча с «Арсеналом», с «Астон Виллой». Их помнят многие поколения болельщиков. Думаю, и этот тоже будут помнить. Однозначно.

Я болельщик с 40-летним стажем и помню все такие выдающиеся матчи: когда «Реал» обыграли в Испании, «Арсенал» – здесь. Из можно по пальцам пересчитать. Это был абсолютно выдающийся матч во всех отношениях. Для того, чтобы выйти в плей-офф, достаточно не проиграть один матч в гостях и выиграть дома с «Марибором». Думаю, это вполне достижимо», – сказал Жуков.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.

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