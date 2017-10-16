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    Глушаков – о матче с «Севильей»: «Сыграю наконец-то. То есть, думаю, что сыграю»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что выйдет на поле в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей». При этом капитан красно-белых сразу же оговорился, что до конца не уверен, поскольку еще не знает стартового состава на игру.

    «Сыграю наконец-то… То есть, думаю, что сыграю – состава-то я не знаю! С трибун матч с «Ливерпулем» было трудно смотреть. Выделять никого у соперника не буду. Хорошая молодая команда, бегущая. Играет в топ-чемпионате.

    Черчесов сказал, что мне нужно не только подлечиться, но и привести в порядок мысли? С мыслями у меня вроде все нормально. Физическое состояние подтянул. Самое главное – я залечил все болячки. А так – мне всегда есть что доказывать. Прежде всего – себе», – сказал Глушаков.

    Поединок «Спартак» – «Севилья» состоится в Москве во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2017 14:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 17:51

      Не хер думать , Дениска , играть надо. Хватит сомневаться !

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      Рейтинг: +479

      R-W_warrior 16 октября 2017, 15:26

      И сыграешь,и забьёшь...т.е.думаю,что забьёшь.)

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