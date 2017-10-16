Глушаков – о матче с «Севильей»: «Сыграю наконец-то. То есть, думаю, что сыграю»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что выйдет на поле в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей». При этом капитан красно-белых сразу же оговорился, что до конца не уверен, поскольку еще не знает стартового состава на игру.

«Сыграю наконец-то… То есть, думаю, что сыграю – состава-то я не знаю! С трибун матч с «Ливерпулем» было трудно смотреть. Выделять никого у соперника не буду. Хорошая молодая команда, бегущая. Играет в топ-чемпионате.

Черчесов сказал, что мне нужно не только подлечиться, но и привести в порядок мысли? С мыслями у меня вроде все нормально. Физическое состояние подтянул. Самое главное – я залечил все болячки. А так – мне всегда есть что доказывать. Прежде всего – себе», – сказал Глушаков.

Поединок «Спартак» – «Севилья» состоится в Москве во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.