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  • Каррера: «Зобнину осталось лечиться где-то месяц, Зе Луишу – пара недель»

Каррера: «Зобнину осталось лечиться где-то месяц, Зе Луишу – пара недель»

16 октября 2017, 14:27
10

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» рассказал о состоянии травмированных игроков. Специалист также отметил, что он его ошибки защитника команды Сердара Таски не вызывают у него тревогу.

– Не было ли риском выпускать Глушакова и Промеса в матче с «Ахматом»? И как состояние остальных футболистов?

– Рисков не было. Они играли, потому что были в состоянии провести матч, выглядели хорошо. Что касается остальных, то Зобнину остался где-то месяц, Зе Луишу – пара недель.

– Вас не смущают ошибки Таски? Может, он о контракте много думает?

– Нет, потому что каждый футболист имеет право на ошибку. Футбол – такая игра, в которой ошибаются. Контрактные дела меня никак не волнуют.

Матч «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Севилья Зобнин Роман Зе Луиш Каррера Массимо
Комментарии (10)
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Interneradzuri
1508154346
Хм
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niko5
1508155413
Что то они с Зе темнят!Зобнин с крестами быстрее выйдет чем Зе с животом!!
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oyabun
1508157505
Ох и темнят что то с Зе Луишем... Дело явно нечисто. И хуже всего то, что от болельщиков скрывают, что происходит. А мы имеем право знать.
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subbotaspartak
1508158461
Я уже поверю, Что у Зе хроническая диарея. Как то начал он доставать, Пора играть. Нет, неправильно. Пора забивать.
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OfaZavr
1508166722
у Зе давно уже эта пара недель пройти должна, что-то тут не так.
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DOCTOR PENALTY
1508167195
Выздоравливайте пацаны быстрее.
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