Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Каррера: «Зобнину осталось лечиться где-то месяц, Зе Луишу – пара недель»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» рассказал о состоянии травмированных игроков. Специалист также отметил, что он его ошибки защитника команды Сердара Таски не вызывают у него тревогу.

    – Не было ли риском выпускать Глушакова и Промеса в матче с «Ахматом»? И как состояние остальных футболистов?

    – Рисков не было. Они играли, потому что были в состоянии провести матч, выглядели хорошо. Что касается остальных, то Зобнину остался где-то месяц, Зе Луишу – пара недель.

    – Вас не смущают ошибки Таски? Может, он о контракте много думает?

    – Нет, потому что каждый футболист имеет право на ошибку. Футбол – такая игра, в которой ошибаются. Контрактные дела меня никак не волнуют.

    Матч «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2017 14:27
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 18:19

      Выздоравливайте пацаны быстрее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 18:12

      у Зе давно уже эта пара недель пройти должна, что-то тут не так.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > OfaZavr 16 октября 2017, 22:44

      поговаривают что не хочет играть в России. может к наступлению морозов готовится, утепляется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 16 октября 2017, 15:54

      Я уже поверю,
      Что у Зе хроническая диарея.
      Как то начал он доставать,
      Пора играть.
      Нет, неправильно. Пора забивать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > subbotaspartak 16 октября 2017, 22:46

      ))) согласен с диареей!!! думает посильнее ударю точно обделаюсь))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33554

      oyabun 16 октября 2017, 15:38

      Ох и темнят что то с Зе Луишем... Дело явно нечисто. И хуже всего то, что от болельщиков скрывают, что происходит. А мы имеем право знать.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > oyabun 16 октября 2017, 18:59

      Абсолютно с тобой согласен. Лично мне кажется, что у Зе не травма, а синдром Веллитона.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      niko5 16 октября 2017, 15:03

      Что то они с Зе темнят!Зобнин с крестами быстрее выйдет чем Зе с животом!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 16 октября 2017, 14:45

      Хм

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11