Каррера: «Зобнину осталось лечиться где-то месяц, Зе Луишу – пара недель»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» рассказал о состоянии травмированных игроков. Специалист также отметил, что он его ошибки защитника команды Сердара Таски не вызывают у него тревогу.

– Не было ли риском выпускать Глушакова и Промеса в матче с «Ахматом»? И как состояние остальных футболистов?

– Рисков не было. Они играли, потому что были в состоянии провести матч, выглядели хорошо. Что касается остальных, то Зобнину остался где-то месяц, Зе Луишу – пара недель.

– Вас не смущают ошибки Таски? Может, он о контракте много думает?

– Нет, потому что каждый футболист имеет право на ошибку. Футбол – такая игра, в которой ошибаются. Контрактные дела меня никак не волнуют.

Матч «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.