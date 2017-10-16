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Фарфан не смог назвать лучшего в паре Месси – Роналду

16 октября 2017, 08:51

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан рассказал о том, как ему игралось в матче со сборной Аргентины против Лионеля Месси. По его словам, для Южной Америки Месси значит очень много.

Напомним, что сборная Перу сразится за право выхода в финальную часть чемпионата мира-2018 в России в стыковых матчах со сборной Новой Зеландии.

– Как вам против него игралось?

– А как может играться против Месси? Это круто, интересно. Когда против тебя выходит величайший футболист в истории футбола, сложно это как-то описать. Но на самом деле, ни о чем таком не думаешь, просто играешь.

– Месси – самый великий?

– И он, и Криштиану одинаково великолепны. Но для Южной Америки Месси, конечно, значит очень много.

– Вы получили желтую карточку и пропустили следующий матч.

– Не только желтую карточку, но еще и довольно сильный удар в одном из единоборств.

– Сейчас его последствия прошли?

– Да, все нормально. Еще немного больно, но уже не страшно. Я за свою карьеру столько ударов получил – уже привык.

– Со стороны трудно было смотреть матч с Колумбией?

– Конечно. Очень переживал за парней.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Перу Аргентина Месси Лионель Фарфан Джефферсон
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