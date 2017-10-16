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Фарфан: «Выстояли против Аргентины за счет характера»

16 октября 2017, 06:41
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Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан рассказал о желании пробиться на чемпионат мира-2018 в России со своей командой. Для этого его команде предстоит сыграть в стыковых матчах со сборной Новой Зеландии.

– Каждая такая поездка – большое приключение. Летишь целую вечность. Фильмы, книги, сериалы – смотришь все это, чтобы хоть как-то скоротать время. В этот раз «Форсаж» пересматривал. Круто, люблю такие фильмы. Честно говоря, очень устал, но я снова в команде, и это хорошо.

– Силы остались на футбол?

– Для этого силы найдутся всегда!

– Две ничьи – с Аргентиной и Колумбией – это успех?

– Очень доволен результатом обоих матчей. Мы сделали важное дело – принесли радость народу Перу и немного продлили интригу (смеется). Конечно, было бы лучше выйти напрямую, но и стыки – нормальный вариант. Посмотрите сами, какая борьба была в Южной Америке. Вылетели очень сильные команды – Чили, Парагвай. При том, что чилийцы – единственные, кто сумел в этом отборе нанести поражение Бразилии. А мы, проиграв первые два матча, идем дальше, и сейчас близки к чемпионату мира, чего не было очень давно. Это вдохновляет.

– Как вам удалось в решающий момент выстоять на «Бомбонере» против аргентинцев (0:0)?

– За счет характера. Атмосфера была фантастическая, таких стадионов в мире немного. Но мы показали, что наши последние успехи – в частности, на Copa America – не случайны. Проявили себя настоящими бойцами, выдержали давление, добились хорошего результата. Была жесткая игра, но мы были к ней готовы. Особенно трудными получились последние минуты.

– Эта ничья чуть было не оставила Аргентину без чемпионата мира.

– Знаю, но у нас ведь свои задачи. Кто бы против нас ни выходил, мы не смотрим на имена. Даже если это Лионель Месси.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Перу Аргентина Новая Зеландия Фарфан Джефферсон
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Соперник по зубам.
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