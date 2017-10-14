Набабкин, Кучаев и Миланов выйдут в составе ЦСКА на матч с «Краснодаром»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на встречу 13-го тура РФПЛ.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Перейра, Клаэссон, Вандерсон, Ристич, Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин, Щенников, Натхо, Кучаев, Миланов, Оланаре, Витиньо.

Поединок состоится сегодня, 14 октября, на стадионе «Краснодар». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

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