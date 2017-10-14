Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Набабкин, Кучаев и Миланов выйдут в составе ЦСКА на матч с «Краснодаром»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на встречу 13-го тура РФПЛ.

    «Краснодар»: Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Перейра, Клаэссон, Вандерсон, Ристич, Смолов.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин, Щенников, Натхо, Кучаев, Миланов, Оланаре, Витиньо.

    Поединок состоится сегодня, 14 октября, на стадионе «Краснодар». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2017 17:39
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13754

      Dominator777 14 октября 2017, 18:55

      Да, кого имеем того и на поле выпускаем (выбора практически нет). Вот только вместо "дубоватого" во всех отношениях Оланаре можно было выпустить Челова, а во втором тайме заменить Федора на Тимура. Удачи армейцам!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +550

      CSKA №1 14 октября 2017, 17:58

      ЦСКА вперед!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 14 октября 2017, 17:56

      Набабкин центрального играть будет))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 октября 2017, 17:43

      тут не пошикуешь составом.... удачи,армейцы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 14 октября 2017, 17:42

      Удачи красно-синие!!! Ждем победы!
      ЦВБП

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11