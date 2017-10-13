Клопп: «Матч против Литвы был для англичан товарищеским. Я недоволен тем, что Хендерсона выпустили на поле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об участии своего подопечного Джордана Хендерсона в отборочном матче ЧМ-2018 Литва – Англия (0:1).

«Этот матч на искусственном покрытии был для англичан товарищеским, ведь они квалифицировались на турнир ранее. Поэтому недоволен тем, что Хендерсона выпустили на поле, зная о его прошлых травмах.

В этом нет смысла. Но клубные тренеры в таких ситуациях не имеют никакой власти. Все решают тренеры сборных. Иногда я действительно хочу, чтобы у нас было больше времени для подготовки к важным матчам (завтра красные примут «МЮ» в АПЛ – прим. «Бомбардира»).

Но такова наша работа. Другие команды находятся в тех же условиях, что и я. Поэтому надо учиться жить с этим», – сказал 50-летний немец.

После 7-ми туров Премьер-лиги мерсисайдский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице.