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    Клопп: «Матч против Литвы был для англичан товарищеским. Я недоволен тем, что Хендерсона выпустили на поле»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об участии своего подопечного Джордана Хендерсона в отборочном матче ЧМ-2018 ЛитваАнглия (0:1).

    «Этот матч на искусственном покрытии был для англичан товарищеским, ведь они квалифицировались на турнир ранее. Поэтому недоволен тем, что Хендерсона выпустили на поле, зная о его прошлых травмах.

    В этом нет смысла. Но клубные тренеры в таких ситуациях не имеют никакой власти. Все решают тренеры сборных. Иногда я действительно хочу, чтобы у нас было больше времени для подготовки к важным матчам (завтра красные примут «МЮ» в АПЛ – прим. «Бомбардира»).

    Но такова наша работа. Другие команды находятся в тех же условиях, что и я. Поэтому надо учиться жить с этим», – сказал 50-летний немец.

    После 7-ми туров Премьер-лиги мерсисайдский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Guardian.com

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    13.10.2017 19:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68

      snob 13 октября 2017, 19:40

      Надо было анонимно позвонить и сказать, чтобы его не выпускали.

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