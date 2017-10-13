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    Строительство базы в Уфе к ЧМ-2018 будет завершено в декабре

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ходе строительства базы к чемпионату мира-2018, которое ведется правительством республики. Оно должно быть завершено четко в соответствии с графиком – к декабрю этого года.

    – Кубок мира вы недавно увидели в Уфе. Сильное впечатление произвел трофей?

    – Трудно передать словами, какую энергетику он несет. Было удивительно, что Сергей Богданович при всей своей богатой футбольной карьере близко встретился с Кубком на уфимской земле. Считаю это очень символичным. Я был очень взволнован и получил сильнейший эмоциональный заряд, как другие 15 тысяч жителей Башкирии, которые сфотографировались с трофеем.

    – Когда будет готова база для команды-участницы чемпионата мира в Южном районе Уфы?

    – Строительство на Мелькомбинате идет согласно плану, его ведет правительство республики. Трава уже взошла, многие работы проделаны, и все будет готово к декабрю.

    – Ваш клуб заедет на нее по окончании мирового форума?

    – Так должно быть, но давайте подождем.

    – Кого ждете в гости во время ЧМ?

    – Очень рад, что на днях Месси вывел Аргентину на чемпионат мира. С удовольствием увидел бы его в нашем городе. Для жителей это стало бы большим праздником.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2017 08:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 13 октября 2017, 16:35

      Круто!!!

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