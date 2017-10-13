Строительство базы в Уфе к ЧМ-2018 будет завершено в декабре

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ходе строительства базы к чемпионату мира-2018, которое ведется правительством республики. Оно должно быть завершено четко в соответствии с графиком – к декабрю этого года.

– Кубок мира вы недавно увидели в Уфе. Сильное впечатление произвел трофей?

– Трудно передать словами, какую энергетику он несет. Было удивительно, что Сергей Богданович при всей своей богатой футбольной карьере близко встретился с Кубком на уфимской земле. Считаю это очень символичным. Я был очень взволнован и получил сильнейший эмоциональный заряд, как другие 15 тысяч жителей Башкирии, которые сфотографировались с трофеем.

– Когда будет готова база для команды-участницы чемпионата мира в Южном районе Уфы?

– Строительство на Мелькомбинате идет согласно плану, его ведет правительство республики. Трава уже взошла, многие работы проделаны, и все будет готово к декабрю.

– Ваш клуб заедет на нее по окончании мирового форума?

– Так должно быть, но давайте подождем.

– Кого ждете в гости во время ЧМ?

– Очень рад, что на днях Месси вывел Аргентину на чемпионат мира. С удовольствием увидел бы его в нашем городе. Для жителей это стало бы большим праздником.