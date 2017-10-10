Хохлов: «Эффективность нашей работы? Посмотрим, как поймут наши требования футболисты»

Новый главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов обозначил свои ближайшие задачи на посту. Как отметил специалист, в первую очередь требуется обезопасить себя от вылета из РФПЛ.

«На данный момент надо покинуть зону вылета. Мы постараемся сделать все, чтобы сделать это. Может, это банально, но приложим все силы, чтобы таких вещей, как уход болельщиков с трибуны, больше не происходило.

Я как тренер понимаю все риски. Если не будет результата, любой тренер будет крайним.

Не забиваем уже больше месяцев, с обороной тоже не все в порядке. От того, насколько быстро команда примет и поймет наши требования, мы найдем общий язык, будет зависеть эффективность работы тренерского штаба», – заявил Хохлов.

«Динамо» после 12 туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.