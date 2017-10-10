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    Хохлов: «Эффективность нашей работы? Посмотрим, как поймут наши требования футболисты»

    Новый главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов обозначил свои ближайшие задачи на посту. Как отметил специалист, в первую очередь требуется обезопасить себя от вылета из РФПЛ.

    «На данный момент надо покинуть зону вылета. Мы постараемся сделать все, чтобы сделать это. Может, это банально, но приложим все силы, чтобы таких вещей, как уход болельщиков с трибуны, больше не происходило.

    Я как тренер понимаю все риски. Если не будет результата, любой тренер будет крайним.

    Не забиваем уже больше месяцев, с обороной тоже не все в порядке. От того, насколько быстро команда примет и поймет наши требования, мы найдем общий язык, будет зависеть эффективность работы тренерского штаба», – заявил Хохлов.

    «Динамо» после 12 туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: ФК «Динамо»

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    10.10.2017 16:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 10 октября 2017, 17:57

      Может оно и к лучшему эта смена тренера, все же как то не поперло у Калитвинцева в РПЛ, то что работало в ФНЛ совсем не проходило в ПЛ это даже когда лидеры здоровы были. Понятно, что состав по сравнению с половиной команд ПЛ сильно уступает, но с остальными то надо биться. Подход к играм надо менять, опуститься на землю, осознать свой уровень в сравнении с остальными командами и начинать от него уже плясать.
      А то я конечно понимаю, что быстрый комбинационный футбол это сила, но когда каждый третий пас в центре - обрез (вот такой уровень футболистов) то игру надо как то по другому строить.

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 17:13

      Дмитрий Валерьевич. Дорогой. Твои слова ....мы постараемся, ....приложим все силы, .....если не будет результата..... - это как с партийного собрания Единой России. Сейчас такая ситуация сложилась, что никаких ЕСЛИ. Должен быть РЕЗУЛЬТАТ ! Вы же ДИ_НА_МО !!!

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