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    Хохлов ожидает погашения долгов в «Динамо»

    Новый главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал финансовое положение клуба. Как было отмечено, в ближайшее время перед футболистами должны закрыть долги по зарплатам.

    «Любая не совсем красивая история не добавляет морального стимула, но это клубные дела. А команда должна быть сконцентрирована на спортивных вопросах.

    Не слышал, чтобы игроки между собой обсуждали тему по долгам. А с руководством мы эту тему проговаривали. Прогнозы? Оптимистичные, в скором времени обещают рассчитаться с командой», – заявил Хохлов.

    «Динамо» после 12 туров идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: ФК «Динамо»

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    10.10.2017 15:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 октября 2017, 16:40

      Кто то целенаправленно валит Динамо!С начало нагло вынесли Брянское,потом Ставропольское,теперь Киров!Это не спроста.

      -2
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      Рейтинг: +7933

      FanatSerj > Pourport 10 октября 2017, 17:48

      Зато Питерское впоряде, совпадение? ))

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > FanatSerj 12 октября 2017, 17:38

      Просто талантливый тренер Точилин,у Тосно лавандоса больше чем у Динамо СПБ!Сравнения не совсем верное)

      -2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 10 октября 2017, 16:20

      Стоит ли впрягаться в тренерские" сани," не имея финансовую почву под ногами,, в этих случаях, это обычно далекая даль

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 15:49

      Эта проблема выдавила Калитвинцева из клуба. Пороховая бочка.

      0
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