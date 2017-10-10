Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хохлов ожидает погашения долгов в «Динамо»

10 октября 2017, 15:40
5

Новый главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал финансовое положение клуба. Как было отмечено, в ближайшее время перед футболистами должны закрыть долги по зарплатам.

«Любая не совсем красивая история не добавляет морального стимула, но это клубные дела. А команда должна быть сконцентрирована на спортивных вопросах.

Не слышал, чтобы игроки между собой обсуждали тему по долгам. А с руководством мы эту тему проговаривали. Прогнозы? Оптимистичные, в скором времени обещают рассчитаться с командой», – заявил Хохлов.

«Динамо» после 12 туров идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Хохлов Дмитрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1507639791
Эта проблема выдавила Калитвинцева из клуба. Пороховая бочка.
Ответить
fanchik
1507641630
Стоит ли впрягаться в тренерские" сани," не имея финансовую почву под ногами,, в этих случаях, это обычно далекая даль
Ответить
Pourport
1507642808
Кто то целенаправленно валит Динамо!С начало нагло вынесли Брянское,потом Ставропольское,теперь Киров!Это не спроста.
Ответить
Главные новости
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
1
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
2
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
4
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Все новости
Все новости
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
1
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
7
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
18
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
7
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
78
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+