Хохлов ожидает погашения долгов в «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал финансовое положение клуба. Как было отмечено, в ближайшее время перед футболистами должны закрыть долги по зарплатам.

«Любая не совсем красивая история не добавляет морального стимула, но это клубные дела. А команда должна быть сконцентрирована на спортивных вопросах.

Не слышал, чтобы игроки между собой обсуждали тему по долгам. А с руководством мы эту тему проговаривали. Прогнозы? Оптимистичные, в скором времени обещают рассчитаться с командой», – заявил Хохлов.

«Динамо» после 12 туров идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России.