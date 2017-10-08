Матч «Ювентус» – «Лацио» из-за травм могут пропустить восемь игроков туринской команды

Сразу восемь футболистов могут не сыграть за «Ювентус» в матче восьмого тура чемпионата Италии против «Лацио».

Туринской команде не смогут помочь Миралем Пьянич, Марко Пьяца, Бенедикт Хеведес, Маттиа Де Шильо, Клаудио Маркизио и Сами Хедира.

Также под большим вопросом участие в поединке Марио Манджукича и Андреа Бардзальи, которые получили травмы в игре за сборные.

Напомним, матч «Ювентус» – «Лацио» состоится в субботу, 14 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.