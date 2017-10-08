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    Чтобы продолжить борьбу за место на ЧМ-2018, Голландии нужно обыграть шведов с разницей в семь мячей

    После матчей девятого тура в группе А европейского отборочного цикла к чемпионату мира-2018 стало понятно, что сборная Голландии лишилась реальных шансов на выход на турнир.

    Теперь оранжевые могут попасть в стыковые матчи только в случае очень крупной победы в игре десятого тура против Швеции – с разницей в семь голов и более. При любом другом раскладе голландцы следующее лето проведут дома.

    Если выхода Голландии на ЧМ-2018 не случится, то команда с учетом Евро-2016 пропустит два международных турнира подряд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2017 01:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 октября 2017, 11:04

      вряд ли такое возможно, поэтому Голландия скорее всего пролетает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 8 октября 2017, 07:13

      А я то думал , что это вчера шведы разухарились на 8-0 против Люксембурга ! Ларчик просто открывался .

      1
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 8 октября 2017, 07:03

      Что с ними происходит вообще??

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 8 октября 2017, 06:53

      Я знаю точно невозможное возможно))

      1
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      Рейтинг: +168

      DQ1 8 октября 2017, 06:00

      Ну ну...

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