Чтобы продолжить борьбу за место на ЧМ-2018, Голландии нужно обыграть шведов с разницей в семь мячей

После матчей девятого тура в группе А европейского отборочного цикла к чемпионату мира-2018 стало понятно, что сборная Голландии лишилась реальных шансов на выход на турнир.

Теперь оранжевые могут попасть в стыковые матчи только в случае очень крупной победы в игре десятого тура против Швеции – с разницей в семь голов и более. При любом другом раскладе голландцы следующее лето проведут дома.

Если выхода Голландии на ЧМ-2018 не случится, то команда с учетом Евро-2016 пропустит два международных турнира подряд.