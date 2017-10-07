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    Бразильские болельщики призывают свою сборную проиграть Чили ради невыхода Аргентины на ЧМ-2018

    Болельщики сборной Бразилии выступили с призывом к национальной команде проиграть чилийцам в матче заключительного тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018, сообщает CNN. По этому поводу в социальных сетях была запущена специальная кампания.

    Данная «акция» вызвана желанием фанатов «селесао» не пустить сборную Аргентины на мировое первенство в России. Желто-зеленые уже обеспечили себе выход на мундиаль. В активе чилийцев 26 очков, и они на один бал опережают в турнирной таблице «альбиселесте», идущих на шестой строчке. Также 26 очков на счету Колумбии, а Перу имеет столько же баллов, сколько и Аргентина – 25.

    В 18-м туре аргентинцы сыграет в гостях с Эквадором, а Перу и Колумбия (26 очков) встретятся между собой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 16:27
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +459

      77SAM 11 октября 2017, 08:55

      Фейр-плей отдыхает ?

      0
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 10 октября 2017, 00:09

      на злость Бразильским болельщикам и завистникам , порадуй нас Аргентина

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 октября 2017, 11:32

      И Чилийцы выйдут и Аргентина.

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 8 октября 2017, 00:42

      Лучше наверно на Аргентину в России посмотреть, чем на Чили или Перу? Люди, с вами всё в порядке? А Месси уже давно стал футбольной легендой, как бы некоторые не усирались. Может в сборной он не так хорош, как в Барсе, это ничего не меняет.

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > gigs84 8 октября 2017, 01:12

      как это ничего не меняет? А чем он в сборной лучше, чем вся сборная Эквадора, Парагвая или Перу???

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > Аристократ Олжик 8 октября 2017, 15:54

      Он и Роналдо - два "главных" футболистов нашего времени. Они часто вытворяют на поле такое, что другим не под силу. Поэтому я бы лучше посмотрел на него, чем на кого-то другого. Просто в сборной у него партнёры, наверно, послабее чем в Барсе. По моему, он и в сборной крут.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > gigs84 8 октября 2017, 18:18

      По моему ты в матчах сборной Аргентины смотришь только на его удачные игры, а неудачи, так быстро забываешь и считаешь что их и не было вовсе . . . На последних 2 ЧМ, лучшим в составе сборной Аргентины был Ди Мариа, а Месси и близко не показал того уровня, которую показал Анхель . . . 1 гол в ворота Боснийцев на последнем ЧМ, и это он лучший??? Ну не знаю . . . Да и перечисли его трофеи в составе сборной . . .
      И не надо обижать Криштиану . . . он доказал свою пользу сборной. Он ее тащит на себе не потому что он "главнюк", а потому что просто не кому более . . . И он дважды был в финале ЧЕ, и один кубок взял. Он прошел АПЛ, он прошел Португальский чемпионат. У него в партнерах не было и нет таких игроков как Неймар, Суарес, Ибрагимович, Санчес, Педро, Дибала, Игуаин, Ди Мариа, Агуэро, Тевес . . .
      Так что, считать Месси лучшим и в составе сборной, значит не разбираться в футболе . . . Твоя проблема в том, что ты не хочешь признавать, что Месси в Барсе и Месси в сборной Аргентине, два разных человека. И ты удачи Месси судишь только по тем матчам, где против Аргентины играли слабаки . . .
      А ваще я считаю, что в Барсе только один супер игрок - Хави!!! Все остальные просто игроки, ни хрена они не звезды. Быть звездой в чемпионате с Хихоном, Сантандером, Лас-Пальмасом и прочими, не так уж и тяжело . . .

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Аристократ Олжик 9 октября 2017, 11:19

      Я бы тоже хотел лучше на Месси поглядеть, чем на того же Санчеса это во первых. Во вторых Я соглашусь только частично в сборной у Месси нет таких сильных партнеров, чем в барсе в той же полузащите, да и в защите с кипером. А одним нападением увы в футболе не всегда можно побеждать, когда нет обороны.

      1
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      Рейтинг: +4914

      neveldomha > gigs84 10 октября 2017, 15:48

      Вот не надо перуанцев приравнивать к чилийцам. В Чили есть шикарная троица Видаль, Санчес и Браво.

      1
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 7 октября 2017, 20:56

      Нужно по мужски играть каждой сборной!

      2
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 19:29

      # БОЛЕЕМ ЗА ЧИЛИ!

      -1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 7 октября 2017, 18:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это единственный раз, когда я согласен с Бразильцами!)))

      -5
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 7 октября 2017, 18:34

      Пусть Месси продолжает выпендриваться в Барселоне, забивая по 2-3 мяча аутсайдерам чемпионата Испании. В своей родной стране он уже всё уважение потерял.
      Желаю ему и его сборной невыхода на ЧМ-2018.

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > BRO_football 7 октября 2017, 19:44

      Пффф выпендриваться ? Ну ты дятел )
      Про уважение заговорил какой то школьник

      -1
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      Рейтинг: +14

      0503404979 > BRO_football 7 октября 2017, 21:58

      твои мечты останется на твоем сердце,,,

      1
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 7 октября 2017, 18:33

      ))) бразильцы молодцы)))

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 7 октября 2017, 18:30

      Тут наверное даже легче попросить Эквадор, выпустить на поле 10 защитников и вратаря, и все дни вместо тренировок, учить защитников, бить по ногам из под тяжка, чтобы судья не увидел . . . бить Месси по ногам и пытаться его выбесить . . . Ну и надеяться на то, что Парагвай победит, а Чили с Бразилией, пускай идут на ничью

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      Рейтинг: +241

      Moveton > Аристократ Олжик 7 октября 2017, 19:19

      я вот тоже надеюсь что удача улыбнётся Парагваю

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > 7 октября 2017, 19:22

      На месте Тевеса, я бы с улыбкой Тимоти Олифанта (кто не знает, он актер. его улыбка в конце фильма Соседка, лучший момент фильма, посмотрите) съехидничал бы, сказав, что Аргентина не прошла дальше, потому что не было меня . . .

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      Рейтинг: +14

      0503404979 > Аристократ Олжик 7 октября 2017, 22:02

      мечтат не вредно,,,

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > 0503404979 8 октября 2017, 01:10

      Сразу видно, что ты ещё один необразованный фанат Мессички, даже не уловил суть того, что я написал . . .

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