Бразильские болельщики призывают свою сборную проиграть Чили ради невыхода Аргентины на ЧМ-2018

Болельщики сборной Бразилии выступили с призывом к национальной команде проиграть чилийцам в матче заключительного тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018, сообщает CNN. По этому поводу в социальных сетях была запущена специальная кампания.

Данная «акция» вызвана желанием фанатов «селесао» не пустить сборную Аргентины на мировое первенство в России. Желто-зеленые уже обеспечили себе выход на мундиаль. В активе чилийцев 26 очков, и они на один бал опережают в турнирной таблице «альбиселесте», идущих на шестой строчке. Также 26 очков на счету Колумбии, а Перу имеет столько же баллов, сколько и Аргентина – 25.

В 18-м туре аргентинцы сыграет в гостях с Эквадором, а Перу и Колумбия (26 очков) встретятся между собой.