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  • Бразильские болельщики призывают свою сборную проиграть Чили ради невыхода Аргентины на ЧМ-2018

Бразильские болельщики призывают свою сборную проиграть Чили ради невыхода Аргентины на ЧМ-2018

7 октября 2017, 16:27
47

Болельщики сборной Бразилии выступили с призывом к национальной команде проиграть чилийцам в матче заключительного тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018, сообщает CNN. По этому поводу в социальных сетях была запущена специальная кампания.

Данная «акция» вызвана желанием фанатов «селесао» не пустить сборную Аргентины на мировое первенство в России. Желто-зеленые уже обеспечили себе выход на мундиаль. В активе чилийцев 26 очков, и они на один бал опережают в турнирной таблице «альбиселесте», идущих на шестой строчке. Также 26 очков на счету Колумбии, а Перу имеет столько же баллов, сколько и Аргентина – 25.

В 18-м туре аргентинцы сыграет в гостях с Эквадором, а Перу и Колумбия (26 очков) встретятся между собой.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Чили Аргентина
Комментарии (47)
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ribo93
1507383745
и исключить потом за такое дело Бразильцев
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polt
1507384677
Надеюсь на порядочность сборной Бразилии, кроме конечно Неймара.
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Чикомас
1507384721
Не солидно..Гавнистенько как то...Болельщики, настоящие, ВСЕГДА должны призывать свою сборную только выигрывать.
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truded
1507384887
сомнительное удовольствие "ложиться" ради сиюминутной выгоды - уважение к такой команде будет понижено..
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4agaaa
1507386425
Аргентине желаю победы и жду ее У НАС ДОМА!!!
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Аристократ Олжик
1507389824
Я очень надеюсь на то, чтобы Месси не поехал в Россию . . . ведь он войдет в историю, как игрок, которого весь мир считал лучшим, а он даже отбор умудрился проиграть . . . А поводу слива, я тоже ЗА!!! Пусть Чили победит. Представляю, сколько бразильцы натерпелись издевок от аргентинцев, после 0-7 от немцев
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BRO_football
1507390460
Пусть Месси продолжает выпендриваться в Барселоне, забивая по 2-3 мяча аутсайдерам чемпионата Испании. В своей родной стране он уже всё уважение потерял. Желаю ему и его сборной невыхода на ЧМ-2018.
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DeutschlandUberAlles
1507391568
Это единственный раз, когда я согласен с Бразильцами!)))
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DOCTOR PENALTY
1507393762
# БОЛЕЕМ ЗА ЧИЛИ!
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FCSM#REDWHITE#
1507399015
Нужно по мужски играть каждой сборной!
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