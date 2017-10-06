Мутко: «Матч между Россией и Бразилией на открытии «Лужников»? Не верьте слухам»

Президент РФС Виталий Мутко опроверг информацию, согласно которой стадион «Лужники» после реконструкции откроется матчем между сборными России и Бразилии.

Напомним, арена станет местом проведения финала чемпионата мира-2018.

– «Лужники» откроются матчем с Бразилией?

– Не верьте всем слухам. Бразилия действительно есть у нас в списке. Они уже участники чемпионата мира, но подождите, еще один игровой день. Нам надо понять, что вообще не выходит, у кого еще стыковые матчи.