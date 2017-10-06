Мутко: «Не могу представить чемпионат мира без Месси»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал тот факт, что сборная Аргентины рискует не попасть на чемпионат мира 2018 года в Россию.

Напомним, в четверг команда Хорхе Сампаоли сыграла вничью с Перу (0:0) и на данный момент занимает шестое место в своей отборочной группе.

«Не могу представить чемпионат мира без Лионеля Месси. Вчера смотрел игру Аргентины. Сейчас у них есть еще гипотетический шанс, но все зависит не от них. Вот какая команда, а не может выйти» – сказал Мутко.