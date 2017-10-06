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    Мутко: «Не могу представить чемпионат мира без Месси»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал тот факт, что сборная Аргентины рискует не попасть на чемпионат мира 2018 года в Россию.

    Напомним, в четверг команда Хорхе Сампаоли сыграла вничью с Перу (0:0) и на данный момент занимает шестое место в своей отборочной группе.

    «Не могу представить чемпионат мира без Лионеля Месси. Вчера смотрел игру Аргентины. Сейчас у них есть еще гипотетический шанс, но все зависит не от них. Вот какая команда, а не может выйти» – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.10.2017 16:29
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 октября 2017, 18:16

      Попроси Бразилию не проигрывать Чили!)))

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 октября 2017, 00:11

      Врамках ЧМ Месси не оставил никаких ярких воспоминаний, С трёх попыток. Хватит его мучить. Он не Марадона. Он дитя пластмассы. Без яиц.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > Кlaksvikar Ittrotarselag 7 октября 2017, 18:16

      Солидарен!Как лидер и капитан полный ноль в этом сезоне!Есть игра,нет завершения её,для профессионалов это не позволительно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      unikol 6 октября 2017, 21:11

      В этом случае шансы России повышаются!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 октября 2017, 19:10

      как играли то и заслужили.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 6 октября 2017, 18:25

      А придётся не только представить, но и воочию наблюдать!
      Лёнька пролетай мимо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +55067

      MaxRnD 6 октября 2017, 17:54

      Напрягись, Виталик !

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 17:45

      Ну, игру Аргентины посмотрел, похвально, держит нос по ветру... А когда был на играх наших юношеской и молодёжной сборных??!..) Когда без свиты посетил какой-нибудь важный матч в ФНЛ??!...)) За СВОИХ переживать надо!!!...))

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > insider_retro 6 октября 2017, 17:52

      ему наши приелись не котируются ему теперь месси подавай Какой озабоченный

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro > Полная Канистра 6 октября 2017, 17:56

      +++))

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 октября 2017, 17:45

      лучше бы о нашей думал день и ночь как привить команде вкус побед

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 октября 2017, 17:39

      чёт я не понял его фразу Но всё зависит не от них. А от кого тогда мутко ? договаривай до конца

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 6 октября 2017, 17:04

      Почему все так за Аргентину переживают не попадут да х с ними как то без Голландии же провели евро 2016 и ничего

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