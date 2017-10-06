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Мутко: «Не могу представить чемпионат мира без Месси»

6 октября 2017, 16:29
21

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал тот факт, что сборная Аргентины рискует не попасть на чемпионат мира 2018 года в Россию.

Напомним, в четверг команда Хорхе Сампаоли сыграла вничью с Перу (0:0) и на данный момент занимает шестое место в своей отборочной группе.

«Не могу представить чемпионат мира без Лионеля Месси. Вчера смотрел игру Аргентины. Сейчас у них есть еще гипотетический шанс, но все зависит не от них. Вот какая команда, а не может выйти» – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Месси Лионель Мутко Виталий
Комментарии (21)
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diadushka
1507296941
мудко: "ЧМ без Месси это как российский спорт без меня! Немыслимо, не могу представить!!!"
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Gullit 76
1507297370
Что за чушь ?"у них есть еще гипотетический шанс, но все зависит не от них" Как это не от них? Перу играет с Колумбией - кто то теряют очки и Аргентина в случае победы обходит проигравшего в этой паре!А в случае ничьи обходит обоих и едет в Россию напрямую без стыков.А у Мутко похоже в голове кокой - то другой вариант исхода матчей.
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DOCTOR PENALTY
1507297902
Видимо Аргентина - просто нефутбольная страна.
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SPARTAK__MOSCOW
1507298073
Потому что тренера у них ебанаты. Смотришь стартовй состав. А там кто в нападении?? Кто сука? бородатый гном и бенедетто!! Икарди и дибала на скамейке, игуаина и агуэр вообще нет в заявке. Пусть дома сидят ебанаты.
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Tajik-za Zenit
1507298686
Почему все так за Аргентину переживают не попадут да х с ними как то без Голландии же провели евро 2016 и ничего
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insider_retro
1507301157
Ну, игру Аргентины посмотрел, похвально, держит нос по ветру... А когда был на играх наших юношеской и молодёжной сборных??!..) Когда без свиты посетил какой-нибудь важный матч в ФНЛ??!...)) За СВОИХ переживать надо!!!...))
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MaxRnD
1507301644
Напрягись, Виталик !
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DeutschlandUberAlles
1507303500
А придётся не только представить, но и воочию наблюдать! Лёнька пролетай мимо!
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OfaZavr
1507306254
как играли то и заслужили.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1507324274
Врамках ЧМ Месси не оставил никаких ярких воспоминаний, С трёх попыток. Хватит его мучить. Он не Марадона. Он дитя пластмассы. Без яиц.
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