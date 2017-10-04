Футболистка сборной США устроила пьяный дебош в «Диснейленде»

Неприятный инцидент случился с одной из известнейших футболисток мира. Игрок сборной США Алекс Морган накануне посещала знаменитый «Диснейленд» в компании своих друзей, но покинула парк не по своей воле.

Дело в том, что в одном из пабов Морган, являющаяся олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, и ее окружение устроили пьяную потасовку с другими посетителями. По информации Daily Mail, две стороны конфликта не поделили место в очереди, из-за чего началась драка.

Сотрудники парка вызвали полицию, которая силой выдворила дебоширов с территории «Диснейленда».