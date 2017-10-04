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    Футболистка сборной США устроила пьяный дебош в «Диснейленде»

    Неприятный инцидент случился с одной из известнейших футболисток мира. Игрок сборной США Алекс Морган накануне посещала знаменитый «Диснейленд» в компании своих друзей, но покинула парк не по своей воле.

    Дело в том, что в одном из пабов Морган, являющаяся олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, и ее окружение устроили пьяную потасовку с другими посетителями. По информации Daily Mail, две стороны конфликта не поделили место в очереди, из-за чего началась драка.

    Сотрудники парка вызвали полицию, которая силой выдворила дебоширов с территории «Диснейленда».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2017 21:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 октября 2017, 05:27

      Ничто человеческое им не чуждо ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 октября 2017, 21:33

      "просто зашла похавать в паб"))

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