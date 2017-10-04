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    Эллардайс будет судиться с Футбольной ассоциацией Англии

    Известный тренер Сэм Эллардайс готов обратиться в суд с заявлением на Футбольную ассоциацию Англии (FA). Причиной послужила отставка специалиста с поста главного тренера сборной Англии.

    Напомним, что в сентябре 2016 года 62-летний Эллардайс был уволен после журналистского расследования. Тогда он предложил журналистам под прикрытием помощь в обходе трансферных правил FA, запрещающих владение правами на игроков третьей стороной.

    На днях юристы, представляющие Эллардайса, получили полную расшифровку данной записи. Сейчас они настаивают на том, что обвинения в его адрес были ложными и нанесли ущерб его репутации. Па их мнению, FA должна была полностью ознакомиться с фактами, прежде чем принимать решение об увольнении. Эллардайса отправили в отставку спустя сутки после публикации разоблачительной статьи.

    Источник: Daily Mail

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    04.10.2017 09:32
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