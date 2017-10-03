Оскар – о переходе в «Шанхай СИПГ»: «Иногда футболисты получают предложения, от которых невозможно отказаться»

Экс-полузащитник «Челси» Оскар ответил критикам, осуждавшим его переход в «Шанхай СИПГ» в январе этого года. Также 26-летний футболист подчеркнул, что у него еще достаточно времени, чтобы вернуться в большой европейский клуб.

«Каждый, кто работает, делает это для того, чтобы заработать денег, которые позволяют позаботиться о своей семье. В Бразилии у нас ничего не было, мы были очень бедны. Теперь я пожинаю плоды своей работы.

Китай обладает огромными финансовыми возможностями, и иногда игроки получают предложения, от которых невозможно отказаться.

Когда я ехал в Китай, я больше думал о своей семье, а не о своей карьере. Я отказал топ-клубам, потому что считаю, что семья важнее и она полностью поддержала этот выбор. Я еще молод и всегда могу вернуться», – сказал Оскар.