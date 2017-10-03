Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Оскар – о переходе в «Шанхай СИПГ»: «Иногда футболисты получают предложения, от которых невозможно отказаться»

    Экс-полузащитник «Челси» Оскар ответил критикам, осуждавшим его переход в «Шанхай СИПГ» в январе этого года. Также 26-летний футболист подчеркнул, что у него еще достаточно времени, чтобы вернуться в большой европейский клуб.

    «Каждый, кто работает, делает это для того, чтобы заработать денег, которые позволяют позаботиться о своей семье. В Бразилии у нас ничего не было, мы были очень бедны. Теперь я пожинаю плоды своей работы.

    Китай обладает огромными финансовыми возможностями, и иногда игроки получают предложения, от которых невозможно отказаться.

    Когда я ехал в Китай, я больше думал о своей семье, а не о своей карьере. Я отказал топ-клубам, потому что считаю, что семья важнее и она полностью поддержала этот выбор. Я еще молод и всегда могу вернуться», – сказал Оскар.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2017 15:44
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 3 октября 2017, 17:11

      Как будто в Европе зарплата 20 тысяч рублей..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > fon_der_tan 3 октября 2017, 17:34

      Не 20. Но когда ты получаешь 3 миллиона евро, а тебе предлагают 10, есть повод хорошо задуматься.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > Владимирыч 3 октября 2017, 18:19

      Всё верно, только эта ситуация ещё круче: получал 10-12 млн, а теперь 40-50 млн в год!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Томь вперёд 3 октября 2017, 19:09

      Ну вот и я о том же. Мы забываем, что футболисты - такие же наемные рабочие, как и все. И это нормально, что многие из них идут туда, где больше платят. Тем более, когда речь заходит о миллионах, а не о 5-10 тысячах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 3 октября 2017, 16:15

      Пока молод надо было в Европе бомбить, трофеев набирать, а к годам 30 уже в Китай)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 3 октября 2017, 16:04

      Манчинни сделал правельный вывод по поводу бразильцев.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11