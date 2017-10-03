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    Роналду – Фердинанду: «Может, через 10 лет стану боксером, как ты»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду с юмором ответил на вопрос о своем будущем в интервью бывшему защитнику «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперту на телевидении Рио Фердинанду.

    Англичанин спросил португальца, где тот видит себя через десять лет, на что 32 летний футболист ответил: «10 лет – это очень много. Может быть, я буду боксером, как ты!»

    Напомним, ранее 38-летний Фердинанд заявил, что готов попробовать себя в боксе. При этом футболист подчеркнул, что речь не идет о профессиональной карьере.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    03.10.2017 14:36
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