Роналду – Фердинанду: «Может, через 10 лет стану боксером, как ты»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду с юмором ответил на вопрос о своем будущем в интервью бывшему защитнику «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперту на телевидении Рио Фердинанду.

Англичанин спросил португальца, где тот видит себя через десять лет, на что 32 летний футболист ответил: «10 лет – это очень много. Может быть, я буду боксером, как ты!»

Напомним, ранее 38-летний Фердинанд заявил, что готов попробовать себя в боксе. При этом футболист подчеркнул, что речь не идет о профессиональной карьере.