Кейн: «Был очень горд, когда получил капитанскую повязку в сборной Англии»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн очень гордится тем, что имел возможность носить капитанскую повязку в сборной Англии. 24-летний игрок выводил «трех львов» на поле в качестве капитана в двух матчах в июне – товарищеском с Францией и против Шотландии в отборочном раунде к чемпионату мира-2018.

«Да, я имел честь носить повязку и это был очень гордый момент. Я чувствую себя одним из лидеров в команде. Тем не менее Гарет Саутгейт сказал, что он не спешит с выбором постоянного капитана, и у нас есть много лидеров.

Я должен сосредоточиться на том, чтобы продолжить забивать голы в октябре. Это самое главное – «говорить» на поле.

Команда пойдет за тем, кого главный тренер выберет в качестве капитана.

Мы еще не квалифицировались на чемпионат мира, поэтому должны побеждать Словению в четверг. Это облегчит нам задачу в воскресенье в игре с Литвой», – сказал Кейн.

В сентябре во всех турнирах форвард за «Тоттенхэм» и сборную Англии забил 13 голов.