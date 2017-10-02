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    Кейн: «Был очень горд, когда получил капитанскую повязку в сборной Англии»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн очень гордится тем, что имел возможность носить капитанскую повязку в сборной Англии. 24-летний игрок выводил «трех львов» на поле в качестве капитана в двух матчах в июне – товарищеском с Францией и против Шотландии в отборочном раунде к чемпионату мира-2018.

    «Да, я имел честь носить повязку и это был очень гордый момент. Я чувствую себя одним из лидеров в команде. Тем не менее Гарет Саутгейт сказал, что он не спешит с выбором постоянного капитана, и у нас есть много лидеров.

    Я должен сосредоточиться на том, чтобы продолжить забивать голы в октябре. Это самое главное – «говорить» на поле.

    Команда пойдет за тем, кого главный тренер выберет в качестве капитана.

    Мы еще не квалифицировались на чемпионат мира, поэтому должны побеждать Словению в четверг. Это облегчит нам задачу в воскресенье в игре с Литвой», – сказал Кейн.

    В сентябре во всех турнирах форвард за «Тоттенхэм» и сборную Англии забил 13 голов.

    Источник: Goal.com

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    02.10.2017 16:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 2 октября 2017, 19:08

      По игре абсолютно достоин.

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