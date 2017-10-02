Бывший вратарь «Металлург-Кузбасса» скончался во время предматчевой разминки

Голкипер грузинского клуба «Зугдиди» Шота Маминашвили потерял сознание на разминке перед матчем национального первенства, в котором его команда встречалась с ВИТ-Джорджия, сообщает Goal.ge. Впоследствии футболист скончался.

После инцидента на разминке игрок, которому в августе исполнился 31 год, был доставлен в больницу. Врачи пытались спасти ему жизнь, но помочь футболисту не удалось. О причинах смерти официально пока ничего не сообщается.

Стоит отметить, что Маминашвили известен в России по выступлению в составе новокузнецкого «Металлург-Кузбасса» с августа 2008 по январь 2009 года.