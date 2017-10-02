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    Бывший вратарь «Металлург-Кузбасса» скончался во время предматчевой разминки

    Голкипер грузинского клуба «Зугдиди» Шота Маминашвили потерял сознание на разминке перед матчем национального первенства, в котором его команда встречалась с ВИТ-Джорджия, сообщает Goal.ge. Впоследствии футболист скончался.

    После инцидента на разминке игрок, которому в августе исполнился 31 год, был доставлен в больницу. Врачи пытались спасти ему жизнь, но помочь футболисту не удалось. О причинах смерти официально пока ничего не сообщается.

    Стоит отметить, что Маминашвили известен в России по выступлению в составе новокузнецкого «Металлург-Кузбасса» с августа 2008 по январь 2009 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2017 09:56
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 2 октября 2017, 12:37

      Это ж он у нас играл... Память...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 2 октября 2017, 11:19

      Жаль, земля ему пухом!

      1
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